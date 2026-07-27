El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

LUNES 27 DE JULIO

VILLA MARIA DEL TRIUNFO (Lunes 27 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)

Urbanización Las Flores del Paraíso

Urbanización Fortaleza del Paraíso

Urbanización El Mirador del Paraíso - Sector V. Alto

Urbanización El Paraíso

Urbanización Las Rocas de la Paz

Urbanización Señor de los Milagros del Paraíso

Urbanización Villa El Paraíso

Urbanización Virgen de Guadalupe

Urbanización Asociación de Vivienda La Granja

Urbanización Paraíso Alto - Sector Los Jardines

ATE (Lunes 27 de Julio, 5:00 am - 11:00 pm)

Sector 158

Sector 161

Sector 175

Sector 176

Sector 178

Sector 191

Sector 192

Sector 428

Sector 438

PACHACAMAC (Lunes 27 de Julio, 6:26 am - 10:00 pm)

Urbanización Portada de Manchay III

Asociación de Vivienda Franja Comercial Santa Catherine

Asociación de Vivienda UPIS Los Claveles Parte Alta

Asociación de Vivienda UPIS Los Claveles Parte Baja

VILLA EL SALVADOR (Lunes 27 de Julio, 6:58 am - 4:00 pm)