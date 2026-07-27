El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
LUNES 27 DE JULIO
VILLA MARIA DEL TRIUNFO (Lunes 27 de Julio, 8:00 am - 8:00 pm)
- Urbanización Las Flores del Paraíso
- Urbanización Fortaleza del Paraíso
- Urbanización El Mirador del Paraíso - Sector V. Alto
- Urbanización El Paraíso
- Urbanización Las Rocas de la Paz
- Urbanización Señor de los Milagros del Paraíso
- Urbanización Villa El Paraíso
- Urbanización Virgen de Guadalupe
- Urbanización Asociación de Vivienda La Granja
- Urbanización Paraíso Alto - Sector Los Jardines
ATE (Lunes 27 de Julio, 5:00 am - 11:00 pm)
- Sector 158
- Sector 161
- Sector 175
- Sector 176
- Sector 178
- Sector 191
- Sector 192
- Sector 428
- Sector 438
PACHACAMAC (Lunes 27 de Julio, 6:26 am - 10:00 pm)
- Urbanización Portada de Manchay III
- Asociación de Vivienda Franja Comercial Santa Catherine
- Asociación de Vivienda UPIS Los Claveles Parte Alta
- Asociación de Vivienda UPIS Los Claveles Parte Baja
VILLA EL SALVADOR (Lunes 27 de Julio, 6:58 am - 4:00 pm)
- Sector 1
- Sector 2
- Sector 3
- Sector 4
- Sector 5
- Sector 6
- Sector 7
- Sector 8
- Sector 9
- Sector 10
- Sector 11
- Sector 12
- Sector 13
- Sector 14
- Sector 15
- Sector 16
- Sector 17
- Sector 18
- Sector 19
- Sector 20
- Sector 21
- Sector 22
- Sector 23
- Sector 24
- Sector 25
- Sector 26
- Sector 27
- Sector 28
- Sector 29
- Sector 30
- Sector 31
- Sector 32
- Sector 33
- Sector 34
- Sector 35
- Sector 36
- Sector 37
- Sector 38
- Sector 39
- Sector 40
- Sector 41
- Sector 42
- Sector 43
- Sector 44
- Sector 45
- Sector 46
- Sector 47
- Sector 48
- Sector 49
- Sector 50
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