En el marco de la celebración del Combate de Angamos, acontecimiento emblemático que forma parte de la historia del Perú, este jueves 8 de octubre será feriado nacional, por lo que diversas actividades podrían experimentar modificaciones en sus horarios habituales. Ante esta fecha, muchas personas buscan organizar sus trámites financieros y conocer si podrán realizar operaciones de manera presencial. En ese sentido, surge la duda sobre si entidades como el BCP, BBVA, Interbank y el Banco de la Nación abrirán sus puertas durante esta jornada. Asimismo, resulta importante saber qué alternativas estarán disponibles para quienes necesiten efectuar pagos, depósitos o transferencias. Cabe señalar que los canales digitales y los cajeros automáticos pueden representar opciones para realizar determinadas operaciones sin acudir a una agencia. En la siguiente nota, conoce cómo será la atención de las principales entidades bancarias durante este feriado y qué debes tener en cuenta antes de realizar tus gestiones.

¿Abren los bancos este 8 de octubre por ser feriado? Este es su horario de atención para este día

El Banco de Crédito del Perú (BCP): El jueves 8 de octubre no habrá atención en sus sucursales debido al feriado nacional. Sin embargo, los clientes podrán seguir realizando sus operaciones habituales a través de la banca por internet, la aplicación móvil y los cajeros automáticos. La atención en las sucursales se reanudará el viernes 10 de octubre. El BCP instó a sus usuarios que necesitan realizar alguna operación, utilizar los canales digitales disponibles durante el feriado.

BBVA: Este banco ha informado que sus agencias estarán cerradas al público este jueves 8 de octubre debido al feriado por el “Combate de Angamos”. Por ello, recomiendan a sus usuarios utilizar los canales digitales y los cajeros automáticos para realizar transferencias, pagos y retiros de dinero durante este periodo. Es una buena oportunidad para aprovechar los servicios en línea y asegurarte de que tus operaciones se realicen sin contratiempos.

Interbank: La entidad bancaria ha comunicado que sus agencias a nivel nacional permanecerán cerradas el 8 de octubre por el feriado. Sin embargo, los usuarios podrán seguir realizando operaciones a través de la aplicación móvil, la banca por internet y los cajeros automáticos. La entidad recomienda utilizar estos canales para acceder a fondos y realizar transacciones de manera segura y conveniente durante el feriado.

Banco de la Nación (BN) : Esta entidad financiera ha comunicado que este jueves 8 de octubre no habrá atención en sus agencias por el feriado. Sin embargo, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos y la banca móvil para llevar a cabo sus operaciones habituales. La atención en las oficinas se reanudará el viernes 9 de octubre, por lo que estarán a disposición los servicios digitales durante el feriado para realizar tus transacciones sin inconvenientes.

QUÉ DEBES SABER SOBRE EL COMBATE DE ANGAMOS

Transcurren los meses en 2026, y llega el décimo donde millones de peruanos volverán a gozar de día libre puntual tras la celebración del Día de Santa Rosa de Lima, producto de la evocación de uno de los Combates Navales más memorables y gloriosos de los que se tenga recuerdo en la historia marítima de las naciones ocurrido hace casi 150 años.

Teniendo enfrentados a Perú y Chile en el marco de la Guerra del Pacífico, la heroica epopeya iniciada el 30 de setiembre de 1879 cuando la División Naval integrada por el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac, “zarpa hacia el sur en demanda de Iquique a donde arriban el 1° de octubre“, marca el comienzo de un conflicto que continúa generando relevancia, y te cuenta a la vez la historia acerca del popular ‘Caballero de los Mares’ por el cual es feriado nacional este jueves 8.