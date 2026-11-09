Caja Huancayo finalizó el pasado viernes 30 de octubre la visita institucional de la delegación del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI) al Perú, con una jornada en Huancayo que combinó actividades protocolares, reconocimiento institucional y acercamiento a las familias afectadas por el sismo ocurrido en la región Junín.

La agenda institucional contempló una Sesión Solemne en la comuna provincial de Huancayo, durante la cual se declaró Huéspedes Ilustres y se entregó el reconocimiento de las llaves de la ciudad a las autoridades internacionales Giuseppe Ghisolfi (vicepresidente del WSBI y de la Asociación de Cajas de Ahorro Italianas) y Sultán Abdulaziz AlHamidi (director ejecutivo del Social Development Bank de Arabia Saudita). Adicionalmente, el evento sirvió de marco para presentar formalmente el impacto social que impulsa la Fundación Caja Huancayo.

Uno de los momentos centrales fue la visita a la zona donde fueron afectadas cientos de familias por el sismo del 18 de julio de 2026. Allí se constató la ayuda entregada por Caja Huancayo con más de S/ 2 millones en asistencia directa, mediante la entrega de alimentos, víveres, frazadas, carpas y colchas; además, contribuyó a la implementación de ollas comunes y brindó acompañamiento psicológico en coordinación con el Colegio de Psicólogos.

La entidad financiera dispuso en ese entonces, las facilidades financieras para sus clientes afectados, mediante la reprogramación de deudas y a la reducción de tasas de interés.

Respuesta humanitaria a nuevas alianzas e intervenciones

Asimismo, los funcionarios de la entidad financiera dieron a conocer que, como parte de la ayuda a los damnificados orientada a la recuperación de las zonas afectadas, Caja Huancayo suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la modalidad de Obras por Impuestos, por S/ 24.046 000, destinado a estudios técnicos, módulos temporales de vivienda y capacitación para familias vulnerables de la provincia de Chupaca y otras localidades de Junín.

La delegación de la WSBI visitó las zonas afectas por el sismo y se reunió con autoridades locales y conoció de primera mano, el funcionamiento de una olla común y un módulo de vivienda temporal. La jornada concluyó con una cena institucional, cerrando cuatro días de actividades que acercaron a los representantes de la banca internacional a la realidad social, cultural y productiva del país.

Con esta histórica jornada de cierre, Caja Huancayo y su Fundación reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social, y demostrando que el rol de una banca no solo trasciende el ámbito financiero, sino transforma vida en los momentos que más se necesita.