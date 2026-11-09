La delegación de la WSBI visitó las zonas afectas por el sismo y se reunió con autoridades locales y conoció de primera mano, el funcionamiento de una olla común y un módulo de vivienda temporal. Foto: Caja Huancayo
La delegación de la WSBI visitó las zonas afectas por el sismo y se reunió con autoridades locales y conoció de primera mano, el funcionamiento de una olla común y un módulo de vivienda temporal. Foto: Caja Huancayo
Por Redacción EC

Caja Huancayo finalizó el pasado viernes 30 de octubre la visita institucional de la delegación del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI) al Perú, con una jornada en Huancayo que combinó actividades protocolares, reconocimiento institucional y acercamiento a las familias afectadas por el sismo ocurrido en la región Junín.

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