El Congreso de la República aprobó el octavo retiro de AFP el pasado 18 de septiembre, medida que fue posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo. De esta manera, miles de aportantes de las principales administradoras privadas (AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP) podrán solicitar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400. Es así que, para realizar el trámite a través de la plataforma web, es indispensable disponer del Documento Nacional de Identidad (DNI), un correo electrónico, cuenta bancaria y otros datos personales requeridos durante el proceso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TIPO DE CUENTA BANCARIA SERÁ NECESARIO PARA EL RETIRO DE AFP 2O25?

Tras el inicio del octavo retiro de la AFP, uno de los pasos más importantes que deberán realizar los afiliados es registrar su cuenta bancaria activa del titular en soles (no mancomunada). En esta oportunidad, el Sistema Privado de Pensiones no permite otros tipos de cuenta que no sea la moneda nacional, pues los pagos se realizarán en la moneda peruana. Tras ello, el usuario tendrá que verificar que la información sea la correcta y coincida con su entidad financiera.

Así, con el objetivo de evitar inconvenientes o retrasos durante el proceso de retiro, la Asociación de AFP informó, a través de sus redes sociales, que las entidades financieras disponibles para el deposito del dinero son: BanBif, Banco Falabella, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Interbank y Scotiabank. Cabe mencionar que, tras confirmar las fechas asignadas para presentar la solicitud de retiro, es recomendable tener toda la información necesaria preparada (DNI, clave web, correo, celular y cuenta bancaria), ya que el proceso suele contar con un tiempo limitado, tal como ocurrió en anteriores ocasiones.

¿CUÁNDO PRESENTAR LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE LA AFP SI MI NÚMERO TERMINA EN 1 O 2?

Este martes 21 de octubre inició oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos principales que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que revisar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

