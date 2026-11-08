Por Christian Gambini

El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) comienza a reflejarse en los beneficios laborales de los trabajadores del sector privado. Desde el 1 de octubre de 2026, el sueldo mínimo pasó de S/1.130 a S/1.230, una modificación que también tendrá repercusiones en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al depósito de noviembre.

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