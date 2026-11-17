El fenómeno mundial de “La Emperatriz Divorciada” (The Remarried Empress) continúa acaparando las tendencias globales del streaming. Tras dejarnos con el nudo en la garganta en los episodios anteriores, la adaptación en live-action del popular webtoon se prepara para lanzar su entrega doble más esperada. Aquí te contamos la hora confirmada de estreno de los capítulo 7 y 8 en Disney Plus.

Hora de estreno de los capítulos 7 y 8 de “La emperatriz divorciada”

La fecha oficial estipulada por la plataforma de streaming para el lanzamiento de los episodios 7 y 8 es este miércoles 18 de noviembre de 2026. La ficción avanza a paso firme hacia su recta final, programada para concluir a finales de mes, por lo que la tensión política y romántica entre Navier y Sovieshu alcanzará un punto de quiebre inminente.

México: 02:00 AM.

02:00 AM. Costa Rica: 02:00 AM.

02:00 AM. El Salvador: 02:00 AM.

02:00 AM. Guatemala: 02:00 AM.

02:00 AM. Honduras: 02:00 AM.

02:00 AM. Perú : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Colombia : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Ecuador : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Panamá : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Venezuela: 04:00 AM.

04:00 AM. Bolivia: 04:00 AM.

04:00 AM. República Dominicana: 04:00 AM.

04:00 AM. Puerto Rico: 04:00 AM.

04:00 AM. Argentina: 05:00 AM.

05:00 AM. Chile: 05:00 AM.

05:00 AM. Uruguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Paraguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Brasil: 05:00 AM.

05:00 AM. España: 09:00 AM.

Cómo y dónde ver ver los capítulos 5 y 6 online en español

La serie es una producción exclusiva distribuida a nivel internacional a través de Disney+ (y mediante el catálogo de Hulu en Estados Unidos). Recuerda contar con una suscripción activa y la aplicación actualizada para disfrutar de los capítulos con subtítulos en español desde las primeras horas del miércoles.

¿Qué pasará en el capítulo 5 y 6?

La trama protagonizada estelarmente por Shin Min-a (Navier), Ju Ji-hoon (Sovieshu), Lee Jong-suk (Heinrey) y Lee Se-young (Rashta) entra en su fase más crítica. Tras los conflictos desatados por la presencia de Rashta y las maquinaciones de Sovieshu, las piezas del tablero geopolítico se mueven con rapidez.Por su parte, los movimientos del príncipe Heinrey del Reino de Occidente pondrán contra las cuerdas al emperador, acercando cada vez más a Navier a la decisión que cambiará su destino para siempre.

Calendario de estreno completo de “La emperatriz divorciada” en Disney Plus

La primera temporada de la serie cuenta con un total de 10 episodios. Tras el lanzamiento doble de este miércoles 11 de noviembre, las próximas fechas de emisión en la plataforma quedan programadas de la siguiente manera:

Episodios 1, 2, 3 y 4: Ya disponibles (Estrenados el 3 de noviembre)

Ya disponibles (Estrenados el 3 de noviembre) Episodios 5 y 6: Miércoles 11 de noviembre de 2026

Miércoles 11 de noviembre de 2026 Episodios 7 y 8: Miércoles 18 de noviembre de 2026

Miércoles 18 de noviembre de 2026 Episodios 9 y 10 (Gran Final): Miércoles 25 de noviembre de 2026

Ficha técnica