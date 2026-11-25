El fenómeno coreano “La emperatriz divorciada” (The Remarried Empress) llegó a su esperado desenlace de temporada en Disney Plus con el estreno simultáneo de los episodios 9 y 10. Protagonizada por Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk y Lee Se-young, la serie cerró su primer arco con una de las escenas más icónicas del webtoon original: el juicio de divorcio en el Imperio del Este y el inicio de una nueva era en el Reino Occidental.

Si te quedaron dudas sobre los últimos giros de la trama, el destino de Rashta o qué significa la última escena de Heinrey, repasamos punto por punto cómo terminó la primera temporada de “La emperatriz divorciada”.

El juicio de divorcio y la jugada maestra de Navier

El episodio 9 se centra de lleno en la ruptura oficial entre el emperador Sovieshu y Navier. Convencido de que Navier no puede darle un heredero debido a un supuesto incidente de su infancia, Sovieshu decide poner fin a su matrimonio para legitimar al hijo que espera con Rashta y asegurar la sucesión imperial.

Lejos de derrumbarse frente a la corte, Navier mantiene una postura fría e impecable. En pleno tribunal, acepta el divorcio sin oponer resistencia, pero lanza el contragolpe que deja atónito al emperador: solicita autorización inmediata para volver a casarse con Heinrey, el recién coronado rey del Reino Occidental. Con este movimiento, Navier recupera el control de su destino y deja en evidencia que su valor como gobernante trasciende el trono del Este.

El arrepentimiento tardío de Sovieshu

Uno de los puntos más celebrados por los seguidores de la serie es el colapso emocional de Sovieshu. Aunque fue él quien impulsó la separación, al ver que Navier está dispuesta a marcharse para siempre y convertirse en reina de una nación rival, intenta frenar los planes.

En el episodio 10, desesperado por retenerla, el emperador llega al extremo de encarcelar tanto a Navier como a Heinrey dentro del palacio. Durante su confrontación final, Sovieshu le ruega que no lo abandone, pero Navier le deja en claro que, incluso si logra encerrar su cuerpo, su corazón y su lealtad ya no le pertenecen.

El escape hacia el Reino Occidental y la propuesta de Heinrey

Antes del juicio, Navier había viajado al Reino Occidental para asistir a la coronación de Heinrey, momento en el que el monarca le confesó abiertamente sus sentimientos y le pidió matrimonio. Tras quedar atrapados en el Imperio del Este por orden de Sovieshu, ambos unen fuerzas para escapar.

Gracias a la astucia de Navier y a las habilidades mágicas de Heinrey (quien posee la capacidad de transformarse en ave), logran burlar la seguridad imperial y cruzar la frontera rumbo al Oeste. La temporada cierra con la llegada triunfal de ambos a su nuevo reino, donde Navier por fin es recibida como una igual y no como una pieza reemplazable de la corte.

¿Qué pasó con Rashta al final de la temporada 1?

Con la salida de Navier del palacio, Rashta finalmente consigue su mayor ambición: ser proclamada la nueva emperatriz del Imperio del Este. Sin embargo, lejos de alcanzar el final feliz que imaginaba, su posición queda en un terreno sumamente inestable.

Sovieshu luce cada vez más obsesionado con la pérdida de Navier y resentido por el rumbo que tomaron las cosas, mientras que la nobleza del Este comienza a desconfiar de la inexperiencia y los secretos del pasado de Rashta. Su arco queda completamente abierto, anticipando que su caída apenas comienza.

¿Habrá segunda temporada de “La emperatriz divorciada”?

Aunque Disney+ todavía no ha emitido un anuncio oficial de renovación, el cierre del episodio 10 deja todo listo para una segunda entrega. No solo quedan pendientes las consecuencias políticas del matrimonio entre Navier y Heinrey, la amenaza de Sovieshu de destruir todo lo que ella ama y el destino de Rashta en el trono, sino que en la escena final Heinrey rompe la cuarta pared mirando a cámara con un “See you soon” (“Nos vemos pronto”).

Considerando que la serie rompió récords de audiencia en la plataforma y que los 10 episodios apenas cubrieron la primera etapa del webtoon original, la continuación de la historia parece cuestión de tiempo.