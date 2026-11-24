“La emperatriz divorciada” está llegando a un momento muy cumbre para su primera temporada y es que ahora, con el estreno de los capítulos 9 y 10 este miércoles 25 de noviembre, comprobaremos si las traiciones, el embarazo y la toma de decisiones calarán hondo en nuestros protagonistas ¿Se viene el tan esperado divorcio? ¿A qué hora estarán disponibles los nuevos episodios? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de los capítulos 9 y 10 de “La emperatriz divorciada”

Los dos episodios finales de “La emperatriz divorciada” se estrenarán de forma simultánea el miércoles 25 de noviembre de 2026. Siguiendo la dinámica de lanzamiento semanal de la plataforma, ambos capítulos estarán disponibles el mismo día para ofrecer un cierre completo a la temporada.

México: 02:00 AM.

02:00 AM. Costa Rica: 02:00 AM.

02:00 AM. El Salvador: 02:00 AM.

02:00 AM. Guatemala: 02:00 AM.

02:00 AM. Honduras: 02:00 AM.

02:00 AM. Perú : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Colombia : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Ecuador : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Panamá : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Venezuela: 04:00 AM.

04:00 AM. Bolivia: 04:00 AM.

04:00 AM. República Dominicana: 04:00 AM.

04:00 AM. Puerto Rico: 04:00 AM.

04:00 AM. Argentina: 05:00 AM.

05:00 AM. Chile: 05:00 AM.

05:00 AM. Uruguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Paraguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Brasil: 05:00 AM.

05:00 AM. España: 09:00 AM.

Cómo y dónde ver ver los capítulos 9 y 10 online en español

La serie es una producción exclusiva distribuida a nivel internacional a través de Disney+ (y mediante el catálogo de Hulu en Estados Unidos). Recuerda contar con una suscripción activa y la aplicación actualizada para disfrutar de los capítulos con subtítulos en español desde las primeras horas del miércoles.

¿Qué esperar del final de “La emperatriz divorciada”?

Tras los eventos del episodio 8 —donde Sovieshu toma la drástica decisión de pedir el divorcio con la intención de convertir a Rashta en emperatriz—, los capítulos 9 y 10 mostrarán la jugada maestra de Navier. Lejos de derrumbarse, la emperatriz aceptará la separación bajo una condición que sacudirá a todo el Imperio del Este: obtener el permiso oficial para volver a casarse, revelando su alianza con Heinrey, el príncipe del rival Reino del Oeste.

Calendario de estreno completo de “La emperatriz divorciada” en Disney Plus

La primera temporada de la serie cuenta con un total de 10 episodios. Tras el lanzamiento doble de este miércoles 11 de noviembre, las próximas fechas de emisión en la plataforma quedan programadas de la siguiente manera:

Episodios 1, 2, 3 y 4: Ya disponibles (Estrenados el 3 de noviembre)

Ya disponibles (Estrenados el 3 de noviembre) Episodios 5 y 6: Miércoles 11 de noviembre de 2026

Miércoles 11 de noviembre de 2026 Episodios 7 y 8: Miércoles 18 de noviembre de 2026

Miércoles 18 de noviembre de 2026 Episodios 9 y 10 (Gran Final): Miércoles 25 de noviembre de 2026

Ficha técnica