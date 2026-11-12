Los capítulos 7 y 8 de "La emperatriz divorciada" se estrenarán oficialmente el día miércoles 18 de noviembre en Disney Plus. (Foto: Hulu)
Los capítulos 7 y 8 de "La emperatriz divorciada" se estrenarán oficialmente el día miércoles 18 de noviembre en Disney Plus. (Foto: Hulu)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno de continua en su punto más alto. Tras una intensa madrugada de especulaciones y expectativas por parte de los fans, finalmente se estrenaron los capítulos 5 y 6, dejando la trama en uno de sus momentos más cruciales. Además, los productores confirmaron oficialmente que los capítulos 7 y 8 llegarán a las pantallas este miércoles 18 de noviembre.

Aquí te contamos todos los detalles de las revelaciones recientes y lo que puedes esperar del próximo lanzamiento.

Lo que dejaron los capítulos 5 y 6: Tensión, alianzas y el destino de Navier

Los episodios lanzados esta madrugada han marcado un giro definitivo en las dinámicas de poder y romance de la historia:

  • El distanciamiento definitivo: La brecha entre Navier y Sovieshu continúa profundizándose a medida que las decisiones manipuladoras de Rashta ganan terreno en la corte imperial.
  • El acercamiento de Heinrey: El príncipe Heinrey refuerza su rol como el principal aliado y refugio emocional de Navier, dejando pistas cada vez más claras sobre el futuro de ambos reinos.
  • Intrigas en la corte: Las tensiones políticas suben de nivel, preparando el terreno para el conflicto abierto que detonará los eventos del divorcio imperial.

Confirmado: Fecha y detalles del estreno de los capítulos 7 y 8

Para calma de la audiencia, no habrá que esperar demasiado para ver la resolución de estos acontecimientos. La fecha oficial de emisión para la siguiente entrega doble ya ha sido fijada.

DetalleInformación Oficial
Episodios a estrenarCapítulos 7 y 8
Fecha de estrenoMiércoles 18 de Noviembre
Horario habitualMadrugada / Primeras horas del día (según zona horaria)

¿Qué pasará en los capítulos 7 y 8?

Con la llegada de los capítulos 7 y 8, la narrativa entra en una etapa crítica donde los secretos políticos y las decisiones personales cambiarán el rumbo del imperio:

  1. La consolidación del plan de Navier: Se esperan avances clave en la estrategia de la emperatriz para salvaguardar su posición y su futuro.
  2. Las verdaderas intenciones de Heinrey: El príncipe continuará moviendo sus fichas en el tablero geopolítico, lo que provocará mayor desconfianza en Sovieshu.
  3. El punto de quiebre: La relación entre Sovieshu y Navier alcanzará un nivel de fricción sin retorno, acercándose al momento cumbre que da título a la saga.

Ficha técnica

  • Título: La Emperatriz Divorciada (The Remarried Empress)
  • Episodios recientes: Capítulos 5 y 6 (Estrenados)
  • Próximos episodios: Capítulos 7 y 8
  • Fecha de próximo estreno: Miércoles 18 de noviembre
  • Modalidad de emisión: Lanzamiento doble
  • Personajes principales: Navier Ellie Trovi, Sovieshu Vict, Heinrey Alle Laslo, Rashta
  • Género: Drama, Romance, Fantasía, Intriga política
  • Estado de la emisión: En emisión / Temporada en curso
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