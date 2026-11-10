Tras un inicio lleno de tensión, secretos reales y traiciones en el palacio, el k-drama live-action “La emperatriz divorciada” (The Remarried Empress) continúa su emisión semanal en Disney Plus. La historia protagonizada por Shin Min-ah y Ju Ji-hoon se ha consolidado rápidamente como una de las adaptaciones de webtoon más seguidas del momento.

Si no quieres perderte ni un minuto de la continuación del drama de la emperatriz Navier, aquí te traemos la hora de estreno confirmada de los episodios 5 y 6 para este miércoles 11 de noviembre de 2026 en Latinoamérica y España.

Hora de estreno de los capítulos 5 y 6 de “La emperatriz divorciada”

Disney+ mantiene su ventana de lanzamiento global simultáneo para producciones asiáticas. En la región de América Latina, los capítulos estarán disponibles desde las primeras horas de la madrugada.

México: 02:00 AM.

02:00 AM. Costa Rica: 02:00 AM.

02:00 AM. El Salvador: 02:00 AM.

02:00 AM. Guatemala: 02:00 AM.

02:00 AM. Honduras: 02:00 AM.

02:00 AM. Perú : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Colombia : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Ecuador : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Panamá : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Venezuela: 04:00 AM.

04:00 AM. Bolivia: 04:00 AM.

04:00 AM. República Dominicana: 04:00 AM.

04:00 AM. Puerto Rico: 04:00 AM.

04:00 AM. Argentina: 05:00 AM.

05:00 AM. Chile: 05:00 AM.

05:00 AM. Uruguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Paraguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Brasil: 05:00 AM.

05:00 AM. España: 09:00 AM.

Cómo y dónde ver ver los capítulos 5 y 6 online en español

Para disfrutar de los nuevos episodios de “La emperatriz divorciada”, únicamente necesitas contar con una suscripción activa a Disney Plus. La serie se encuentra disponible tanto con sub títulos en español como con doblaje latino. En Estados Unidos, los episodios se pueden sintonizar a través de la plataforma Hulu.

¿Qué pasará en el capítulo 5 y 6?

En las entregas anteriores vimos cómo la fractura en el matrimonio entre el emperador Sovieshu y Navier se profundiza tras la constante manipulación de Rashta. Mientras las tensiones políticas aumentan, el príncipe Heinrey del reino de Occidente refuerza su vínculo con la emperatriz.

Los episodios 5 y 6 marcarán un punto de inflexión crucial en la trama: Sovieshu comenzará a dar pasos decisivos hacia la petición formal de divorcio, desencadenando las maniobras secretas de Navier para asegurar su alianza con Heinrey y proteger su posición de poder.

Calendario de estreno completo de “La emperatriz divorciada” en Disney Plus

La primera temporada de la serie cuenta con un total de 10 episodios. Tras el lanzamiento doble de este miércoles 11 de noviembre, las próximas fechas de emisión en la plataforma quedan programadas de la siguiente manera:

Episodios 1, 2, 3 y 4: Ya disponibles (Estrenados el 3 de noviembre)

Ya disponibles (Estrenados el 3 de noviembre) Episodios 5 y 6: Miércoles 11 de noviembre de 2026

Miércoles 11 de noviembre de 2026 Episodios 7 y 8: Miércoles 18 de noviembre de 2026

Miércoles 18 de noviembre de 2026 Episodios 9 y 10 (Gran Final): Miércoles 25 de noviembre de 2026

Ficha técnica