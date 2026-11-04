La adaptación de “La emperatriz divorciada” (The Remarried Empress) se ha consolidado como uno de los lanzamientos más vistos y comentados de la temporada. Tras un inicio lleno de tensión, traiciones palaciegas y dilemas amorosos en los primeros cuatro episodios, la producción ha revelado la programación oficial para la emisión de sus entregas semanales. Aquí, te compartimos el calendario completo de emisión, la sinopsis oficial, el reparto principal y todos los detalles técnicos de esta producción.

Calendario de estreno: capítulos 5 y 6

La primera temporada consta de un total de 10 episodios que se irán liberando de forma progresiva. Toma nota de los próximos estrenos:

Capítulos 5 y 6: miércoles 11 de noviembre de 2026.

De qué trata

Navier Ellie Trovi es la perfecta emperatriz del Imperio de Oriente: inteligente, dedicada, culta y profundamente querida por su pueblo. Sin embargo, su vida en el palacio da un giro dramático cuando su esposo, el emperador Sovieshu, trae consigo a Rashta, una esclava fugitiva a la que nombra su amante y posterior aspirante al trono.

Tras sufrir constantes humillaciones y ver amenazado el futuro del imperio, Navier toma una decisión sin precedentes en la historia de la monarquía: acepta el divorcio exigido por Sovieshu, pero exige el derecho a casarse de inmediato con Heinrey, el astuto y carismático príncipe heredero del Imperio de Occidente.

Lista de actores (Reparto)

Elenco principal

Shin Min-a como Navier Ellie Trovi : La inteligente y digna Emperatriz del Imperio de Oriente.

como : La inteligente y digna Emperatriz del Imperio de Oriente. Ju Ji-hoon como Sovieshu Vict : El arrogante Emperador del Imperio de Oriente.

como : El arrogante Emperador del Imperio de Oriente. Lee Jong-suk como Heinrich “Heinrey” Alles Lazlo : El astuto Rey del Imperio de Occidente.

como : El astuto Rey del Imperio de Occidente. Lee Se-young como Rashta Isqua: La ambiciosa exesclava y rival de Navier.

Elenco secundario

Lee Bong-ryun como Condesa Eliza : Dama de compañía y confidente de Navier.

como : Dama de compañía y confidente de Navier. Choi Dae-hoon como Lord McKenna : Secretario privado y mano derecha de Heinrey.

como : Secretario privado y mano derecha de Heinrey. Park Ho-san como Vizconde Lotteshu : Antiguo amo de Rashta.

como : Antiguo amo de Rashta. Jung Young-joo como Albani .

como . Nam Yoon-ho como Barón Lante: Secretario del emperador Sovieshu.

Ficha técnica