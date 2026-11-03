El clímax de “VisionQuest” está cada vez más cerca. La serie original de Marvel Television para Disney+ entra en su recta final con la llegada del capítulo 7, un episodio clave que promete dejar todo preparado para el gran desenlace de temporada. Si no quieres perderte ni un solo detalle ni comerte spoilers en redes sociales, aquí te compartimos la guía completa de horarios de estreno para toda Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de “VisionQuest” en Disney+?

El penúltimo capítulo de la temporada se estrenará el martes 3 de noviembre de 2026 (con disponibilidad desde las primeras horas de la madrugada en España y a partir de la tarde/noche en el continente americano).

Marvel Studios mantiene su formato de lanzamientos semanales en la plataforma de streaming, por lo que el episodio estará disponible de forma simultánea en todo el mundo a la hora correspondiente de cada huso horario.

Hora de estreno del capítulo 7 de “VisionQuest” en Latinoamérica

Para que prepares las palomitas y tu maratón a tiempo, revisa el horario exacto según tu país de residencia:

México: 7:00 PM.

7:00 PM. Guatemala: 7:00 PM.

7:00 PM. Honduras: 7:00 PM.

7:00 PM. El Salvador: 7:00 PM.

7:00 PM. Nicaragua: 7:00 PM.

7:00 PM. Costa Rica: 7:00 PM.

7:00 PM. Perú: 8:00 PM.

8:00 PM. Colombia: 8:00 PM.

8:00 PM. Panamá: 8:00 PM.

8:00 PM. Ecuador: 8:00 PM.

8:00 PM. Venezuela: 9:00 PM.

9:00 PM. Bolivia: 9:00 PM.

9:00 PM. República Dominicana: 9:00 PM.

9:00 PM. Puerto Rico: 9:00 PM.

9:00 PM. Chile: 10:00 PM.

10:00 PM. Argentina: 10:00 PM.

10:00 PM. Uruguay: 10:00 PM.

10:00 PM. Paraguay: 10:00 PM.

10:00 PM. Brasil: 10:00 PM.

10:00 PM. Estados Unidos: 6:00 PM (Hora del Pacífico) / 9:00 PM (Hora del Este).

¿Dónde ver online “VisionQuest” capítulo 7?

Al igual que todas las producciones oficiales del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), el capítulo 7 de “VisionQuest” se transmitirá en exclusiva a través del catálogo de Disney Plus. Para disfrutar del episodio en alta definición o 4K, solo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma en cualquiera de sus planes.

¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de “VisionQuest”?

La primera temporada de “VisionQuest” consta de un total de 8 episodios. Eso significa que el capítulo 7 corresponde a la penúltima entrega de esta trama centrada en la búsqueda de identidad de Visión, su conexión con Ultrón y los misterios que rodean a Tommy Shepherd. El episodio final de la temporada llegará la siguiente semana para cerrar este capítulo del MCU.

¿Te gustaría que redacte también una breve sección con el resumen/recap de lo sucedido en los episodios anteriores para incluirlo al final de la nota?