El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha dado un golpe sobre la mesa tras el desenlace de “VisionQuest” en Disney Plus. Con el cierre de la trilogía iniciada en “WandaVision” y continuada en “Agatha All Along”, la gran incógnita sobre el destino de Wanda Maximoff ha tomado un giro determinante. Tras quedar sepultada bajo los escombros del monte Wundagore en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el fandom se preguntaba si la Bruja Escarlata regresaría. El épico episodio final no solo reunió a la familia Maximoff, sino que su revelación posterior a los créditos dejó la puerta abierta para el evento más grande de la Fase 6.

El camino desde Westview: El cierre de la trilogía “WandaVision”

Para comprender la trascendencia de este momento, es fundamental analizar la trayectoria emocional de Wanda Maximoff desde WandaVision. Tras la pérdida de Vision y el posterior colapso de su realidad artificial en Westview, la Bruja Escarlata quedó consumida por el dolor. Su corrupción a través del Darkhold la llevó a actuar como la villana principal en la secuela de Doctor Strange, culminando en un aparente acto de redención y auto-sacrificio al destruir todas las copias del libro oscuro en el multiverso.

Sin embargo, las consecuencias de sus actos de creación mágica nunca desaparecieron por completo. La esencia de sus hijos, Billy y Tommy Maximoff, sobrevivió en nuevas identidades. “Agatha All Along” exploró la reencarnación de Billy (Wiccan), mientras que VisionQuest cerró el círculo guiando a Vision y a sus dos hijos a encontrarse de nuevo, estableciendo el trasfondo perfecto para la pieza que faltaba en el rompecabezas familiar: la propia Wanda.

Elizabeth Olsen has officially returned as Wanda Maximoff in the MCU: “Scarlet Witch awaken, your power will be mine.” #AvengersDoomsday https://t.co/7dIYvZM2G2 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) November 11, 2026

Revelación en la escena post-créditos: ¿Doctor Doom rescató a Wanda Maximoff?

La verdadera sorpresa de “VisionQuest” llegó en su impactante escena post-créditos. La cámara regresa a las ruinas del monte Wundagore inmediatamente después de su colapso. En medio de los escombros, una figura encapuchada hace su aparición: nada menos que Victor von Doom / Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Utilizando su magia, Doom retira las toneladas de piedra que cubrían a Maximoff.

Al pronunciar las palabras “Bruja Escarlata... despierta. Tus poderes serán míos”, una energía mística envuelve a Wanda, quien abre los ojos repentinamente justo antes de que la pantalla pase a negro. Este momento confirma dos cosas cruciales para la continuidad del MCU: Wanda Maximoff sobrevivió al colapso de Wundagore y su inmenso poder místico ahora se encuentra bajo la mira —y posiblemente bajo el control— de una de las mayores amenazas del multiverso.

El impacto en la Fase 6: Wanda Maximoff y su posible rol en “Avengers: Doomsday”

El regreso de Wanda Maximoff altera drásticamente el mapa político y místico de la Fase 6 de Marvel Studios. La implicación directa de Doctor Doom conecta los eventos de “VisionQuest” de forma inmediata con “Avengers: Doomsday”. La magia del caos de Wanda es una de las fuerzas más destructivas y moldeadoras de la realidad en el MCU, convirtiéndola en un objetivo primordial para Doom en su afán de reestructurar el multiverso.

Esta dinámica sitúa a la Bruja Escarlata en una posición compleja. ¿Será utilizada como un peón o un arma viviente por parte de Doctor Doom, o logrará recuperar su libre albedrío a tiempo para unirse a los héroes? Además, la presencia de sus hijos Billy y Tommy ya establecidos en la Tierra promete un conflicto emocional devastador cuando intenten rescatar a su madre de las garras del villano.

¿Habrá reunión familiar? El futuro de Vision, Wiccan y Speed

El aspecto más esperado por los fanáticos es la eventual consolidación de la familia Maximoff-Vision. Durante el episodio final de VisionQuest, Tommy le pregunta a su padre si existe alguna posibilidad de volver a ver a Wanda, a lo que Vision responde que en el universo “todo es posible”.

Con Vision reconectado con sus recuerdos y sus emociones, junto a Wiccan y Speed alineados con el incipiente equipo de los Young Avengers, la salvación de Wanda representa el hilo conductor que unirá a estos personajes. Aunque el camino hacia una reunión pacífica será caótico debido a la intervención de Doctor Doom, Marvel ha dejado claro que el legado de “WandaVision” está más vivo que nunca y será el motor principal que impulse las próximas grandes batallas del multiverso.