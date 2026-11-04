Jessie T. Usher, Nathan Kress, Wilson Bethel y Drew Seeley lideran la lista de estrellas internacionales del evento pop. Te contamos las fechas oficiales, el lugar y cuándo arranca la venta de entradas. (Foto: Perú Comic Con)
Jessie T. Usher, Nathan Kress, Wilson Bethel y Drew Seeley lideran la lista de estrellas internacionales del evento pop. Te contamos las fechas oficiales, el lugar y cuándo arranca la venta de entradas. (Foto: Perú Comic Con)
Por Paolo Valdivia

La quinta edición de la Perú Comic Con 2026 ya tiene fecha confirmada y promete ser una experiencia inolvidable para grandes y chicos. El evento de entretenimiento más importante del país se llevará a cabo los días sábado 05 y domingo 06 de diciembre en el Arena 1, ubicado en San Miguel.

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