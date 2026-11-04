La quinta edición de la Perú Comic Con 2026 ya tiene fecha confirmada y promete ser una experiencia inolvidable para grandes y chicos. El evento de entretenimiento más importante del país se llevará a cabo los días sábado 05 y domingo 06 de diciembre en el Arena 1, ubicado en San Miguel.

En esta entrega, la convención reunirá a destacadas estrellas internacionales de Hollywood, referentes del doblaje latinoamericano, leyendas de la música Geek y populares creadores de contenido de internet. Aquí te contamos quiénes son los actores invitados, las sorpresas de esta edición y cómo adquirir tus entradas.

Actores e invitados internacionales confirmados para la Perú Comic Con 2026

Esta quinta edición destaca por una alineación variada que abarca desde el universo de los superhéroes hasta la nostalgia juvenil de los años 2000:

Jessie T. Usher: Reconocido mundialmente por interpretar al velocista A-Train en la aclamada serie “The Boys” . Su llegada permitirá a los fans conocer de cerca los detalles del universo de superhéroes más irreverente de la televisión.

Reconocido mundialmente por interpretar al velocista . Su llegada permitirá a los fans conocer de cerca los detalles del universo de superhéroes más irreverente de la televisión. Wilson Bethel: El actor que encarna al letal Benjamin “Dex” Poindexter (Bullseye) en “Daredevil” estará presente para compartir su experiencia en el Universo Marvel.

El actor que encarna al letal estará presente para compartir su experiencia en el Universo Marvel. Nathan Kress: Para los amantes de la nostalgia de Nickelodeon, el recordado Freddie Benson de “iCarly” llega al Perú para reencontrarse con los fans que crecieron viendo el icónico programa.

Para los amantes de la nostalgia de Nickelodeon, el recordado llega al Perú para reencontrarse con los fans que crecieron viendo el icónico programa. Drew Seeley: En el marco del 20.º aniversario de “High School Musical”, el actor y cantante —voz de canto de Troy Bolton en la película original y protagonista de “Another Cinderella Story” junto a Selena Gomez— traerá todo el ritmo y la nostalgia de la época dorada de Disney.

Doblaje, música y cultura de internet

La Perú Comic Con 2026 no solo vivirá del cine y la televisión, sino también de experiencias que marcaron a varias generaciones:

Alberto Bernal: Actor de doblaje mexicano conocido por ser la voz en español latino de Peter Parker / Spider-Man en el UCM , además de prestar su voz en franquicias de anime como “Black Clover” y “Haikyu!!”.

Actor de doblaje mexicano conocido por ser la voz en español latino de , además de prestar su voz en franquicias de anime como “Black Clover” y “Haikyu!!”. Capitán Memo: La voz oficial de los openings animados más emblemáticos de Latinoamérica pondrá a cantar a los asistentes con los himnos retro que marcaron la infancia de miles.

La voz oficial de los openings animados más emblemáticos de Latinoamérica pondrá a cantar a los asistentes con los himnos retro que marcaron la infancia de miles. Alejo y Valentina: La mítica serie web argentina creada por Alejandro Szykula dirá presente para los fanáticos del humor absurdo de internet.

La mítica serie web argentina creada por Alejandro Szykula dirá presente para los fanáticos del humor absurdo de internet. Perchita: El popular gato animado creado por el dibujante argentino Dylan Gálvez conectará con su comunidad de YouTube y redes sociales en un espacio único.

Zonas temáticas, cosplayers y entretenimiento familiar

Gracias a inDrive como sponsor principal, el evento contará con una gran variedad de espacios diseñados para todas las edades:

Zona Gaming: Torneos, tecnología y áreas de juego interactivo.

Torneos, tecnología y áreas de juego interactivo. Artist Alley: Exposición y venta directa de arte a cargo de ilustradores y creadores locales e internacionales.

Exposición y venta directa de arte a cargo de ilustradores y creadores locales e internacionales. Zona Anime y Cosplay: Concursos, pasarelas y exhibiciones de los mejores trajes.

Concursos, pasarelas y exhibiciones de los mejores trajes. Escenario Principal: Conciertos en vivo, conversatorios con los actores invitados y presentaciones especiales.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para la Perú Comic Con 2026?

Fechas del evento: Sábado 05 y domingo 06 de diciembre de 2026.

Sábado 05 y domingo 06 de diciembre de 2026. Lugar: Arena 1 (Costa Verde, San Miguel).

Arena 1 (Costa Verde, San Miguel). Venta de entradas: Disponibles desde el 03 de noviembre a través de la plataforma oficial de Joinnus.

Prepara tu cosplay, reúne a tus amigos o ven en familia a disfrutar de dos días llenos de entretenimiento, nostalgia y sorpresas en la quinta edición de la Perú Comic Con 2026.