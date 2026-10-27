“VisionQuest” es la serie de Marvel para Disney+ que sigue a Visión (Paul Bettany) después de su reinicio, en una etapa de autodescubrimiento. Así, con la primera temporada del show televisivo ya a mitad de camino, muchos espectadores se preguntan cuándo llega su siguiente bloque de episodios, a qué hora conviene conectarse y cómo disfrutarlos sin problemas en el streaming. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber para no perderte los capítulos 5 y 6 de la producción. ¡Anda alistando tu agenda!
¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?
Los episodios 5, titulado “Firewall”, y 6, titulado “Deadlock”, llegan a las pantallas el martes 27 de octubre del 2026.
De esta manera, podremos descubrir qué pasó luego de que Visión cediera el control de su cuerpo a Ultrón (James Spader), quien posteriormente invitó a Tommy (Ruaridh Mollica) a conversar.
- Importante: Marvel adelantó toda la temporada al martes, cuando el plan original apuntaba a los miércoles.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?
Al igual que el resto de la serie, el lanzamiento de estos capítulos de “VisionQuest” respeta el siguiente horario según países:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 27 de octubre
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|7:00 p.m. del martes 27 de octubre
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|8:00 p.m. del martes 27 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|9:00 p.m. del martes 27 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|10:00 p.m. del martes 27 de octubre
|España
|2:00 a.m. del miércoles 28 de octubre
¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?
Tal como te puedes imaginar, “VisionQuest” se emite en exclusiva a través de Disney+.
Por lo tanto, para ver estos episodios sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
Vale precisar que la serie está clasificada para mayores de 14 años e incluye una advertencia: algunas secuencias con luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.
MIRA AQUÍ UNA ESCENA DE “VISIONQUEST”
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