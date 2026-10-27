La serie "VisionQuest" sigue la historia de Visión tras los acontecimientos de "WandaVision", explorando su crisis de identidad y su esfuerzo por reconectar con su humanidad perdida (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
La serie "VisionQuest" sigue la historia de Visión tras los acontecimientos de "WandaVision", explorando su crisis de identidad y su esfuerzo por reconectar con su humanidad perdida (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
Carla Ocaña
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es la serie de para Disney+ que sigue a Visión (Paul Bettany) después de su reinicio, en una etapa de autodescubrimiento. Así, con la primera temporada del show televisivo ya a mitad de camino, muchos espectadores se preguntan cuándo llega su siguiente bloque de episodios, a qué hora conviene conectarse y cómo disfrutarlos sin problemas . Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber para no perderte los capítulos 5 y 6 de la producción. ¡Anda alistando tu agenda!

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¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?

Los episodios 5, titulado “Firewall”, y 6, titulado “Deadlock”, llegan a las pantallas el martes 27 de octubre del 2026.

De esta manera, podremos descubrir qué pasó luego de que Visión cediera el control de su cuerpo a Ultrón (James Spader), quien posteriormente invitó a Tommy (Ruaridh Mollica) a conversar.

  • Importante: Marvel adelantó toda la temporada al martes, cuando el plan original apuntaba a los miércoles.
Tommy Maximoff, interpretado por el actor Ruaridh Mollica, en la serie "Vision Quest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)
Tommy Maximoff, interpretado por el actor Ruaridh Mollica, en la serie "Vision Quest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?

Al igual que el resto de la serie, el lanzamiento de estos capítulos de “VisionQuest” respeta el siguiente horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 27 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del martes 27 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m. del martes 27 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m. del martes 27 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. del martes 27 de octubre
España2:00 a.m. del miércoles 28 de octubre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “VISIONQUEST”?

Tal como te puedes imaginar, “VisionQuest” se emite en exclusiva a través de Disney+.

Por lo tanto, para ver estos episodios sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Vale precisar que la serie está clasificada para mayores de 14 años e incluye una advertencia: algunas secuencias con luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.

MIRA AQUÍ UNA ESCENA DE “VISIONQUEST”

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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