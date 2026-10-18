El gran final de la cuarta temporada de “La diplomática” (en su idioma original: “The Diplomat”), la aclamada serie política de Netflix, dejó a más de uno con la boca abierta. Y es que la ficción creada por Debora Cahn y protagonizada por Keri Russell cerró su nueva tanda de episodios con más de una renuncia pública, una tensión enorme entre aliados y un movimiento de Hal Wyler (Rufus Sewell) que ha hecho que los espectadores generemos nuestras propias teorías. Así, ¿te gustaría repasar los hechos clave del desenlace? Entonces, esta nota es para ti. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la producción narra la historia de Kate Wyler, la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, y su esposo Hal, el vicepresidente del país norteamericano.

Y, eventualmente, la cuarta entrega del show televisivo arranca justo después del robo del arma nuclear Poseidón, con el que terminó la tanda de capítulos anterior.

A continuación, mira el tráiler de “La diplomática” - Temporada 4:

¿CÓMO TERMINA LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

Todo ocurre en la cumbre del G7 en Italia. Aquí, la presidenta Grace Penn (Allison Janney) le informa a las demás naciones que EE. UU. intervino cuando un submarino ruso encalló en aguas británicas.

Asimismo, advierte que su país disparará contra cualquier aliado que interfiera, luego de que la nueva primera ministra británica invitara a los rusos a entrar en sus aguas.

Entonces, al estar en desacuerdo con la postura de la gobernante, Kate escucha el discurso, se despide de Hal y anuncia su renuncia como embajadora.

Y después la siguen Billie Appiah (Nana Mensah), jefa de gabinete de la Casa Blanca, y el secretario de Estado Miguel Ganon (Miguel Sandoval).

Finalmente, somos testigos de que Hal también sale del edificio, Kate le pregunta si está seguro de su decisión y él responde con un gesto afirmativo.

Tras esto, el vicepresidente se alista para dar una declaración ante la prensa, la cámara se queda en el rostro de Kate y los créditos llegan antes de que se escuche una sola palabra.

¿POR QUÉ RENUNCIA KATE WYLER AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

Kate rompe lazos con Grace debido a cómo manejó el caso del robo de Poseidón y por la decisión de amenazar a sus propios aliados.

Así, el detonante fue el trato a Stuart Hayford (Ato Essandoh), el segundo de nuestra protagonista en la embajada.

Y es que Grace lo apartó de su puesto en Londres luego de que el hombre enviara un cable de disenso oficial. Es decir, la presidenta violó la norma de confidencialidad y protección que supuestamente garantizaba ese canal diplomático.

De esta manera, Kate entendió que la gobernante ya no tolera el desacuerdo.

¿QUÉ DIRÁ HAL WYLER TRAS EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

El cierre de la cuarta temporada de “La diplomática” deja a los Wyler en una posición compleja, pues la futura declaración de Hal abre varias posibilidades.

Por un lado, él podría estar renunciando a su cargo. Por otro, podría estar enfrentándose en público a la presidenta. Además, si dimite, Grace Penn tendría la oportunidad de nominar a otra persona (menos incómoda) para la vicepresidencia.

Cabe resaltar que la creadora Debora Cahn prefirió no aclarar el misterio: de acuerdo con TV Guide, ante la pregunta directa sobre lo que dirá Hal, respondió con un “estén atentos”.

Los actores Keri Russell y Rufus Sewell, por su parte, le dijeron a USA Today que desconocen el rumbo de la historia y que aceptarían cualquier giro, incluso uno que deje a sus personajes fuera del poder.

En ese sentido, la serie podría cambiar de tono si Kate realmente deja de ser diplomática, dándole la oportunidad de enfrentarse a la Casa Blanca como un agente externo.

Sea como sea, la temporada 5, que Netflix aún no confirma, tendría que abrir con la declaración de Hal.

Y a ti, ¿te emociona la posibilidad de ver una nueva entrega de la serie?

La presidenta Grace Penn, interpretada por Allison Janney, recibe el rechazo de sus trabajadores en el final de la temporada 4 de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

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