Después del impactante final de la cuarta temporada de “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original), donde las diferencias entre la embajadora Kate Wyler (Keri Russell) y la presidenta de Estados Unidos, Grace Penn (Allison Janney), llegaron a un punto crítico, más de uno se pregunta si este drama político de Netflix continuará en una quinta entrega, sobre todo después de la sorprendente decisión del vicepresidente Hal Wyler (Rufus Sewell). A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto

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En los nuevos episodios de la serie de suspenso político creada por Debora Cahn, Grace Penn y Hal Wyler ponen en marcha una maniobra secreta para apoderarse de un arma rusa, lo que provoca una inesperada alianza entre Kate y el Primer Caballero Todd Penn (Bradley Whitford). Aunque intenta frenar a Grace, ella toma decisiones cada vez más cuestionables, principalmente, tras el ataque en su contra.

Por otro lado, Kate y Hal intentan rescatar su matrimonio, pero los problemas políticos generan más conflictos entre la pareja. Grace y Todd atraviesan por una situación similar. Además, una inesperada muerte provoca que Kate lidie con la culpa, y la renuncia del primer ministro británico Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) la obliga a enfrentar la presión cada vez mayor de contener los daños.

Grace Penn (Allison Janney) toma decisiones cuestionables en la cuarta temporada de "La diplomática", que se estrenó el 15 de octubre (Foto: Netflix)

“LA DIPLOMÁTICA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Netflix aún no ha confirmado una quinta temporada de “La diplomática”, no obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios. Aunque la showrunner Debora Cahn se ha negado a revelar alguna pista o detalle en distintas entrevistas, todo parece indicar que las aventuras políticas de Kate y Hal Wyler aún no han terminado.

Al final de la cuarta entrega, durante la cumbre del G-7 en Italia se produce un quiebre definitivo en el gobierno de los Estados Unidos después de que Kate Wyler renuncia, seguida de la jefa de gabinete Billie Appiah y el secretario de Estado Miguel Ganon. Pero el momento cumbre se produce cuando Hal se une a ellos, dándole la espalda a la presidenta.

Esto fue una consecuencia de las últimas decisiones de Grace Penn, quien durante la cumbre reveló que Estados Unidos ha desplegado destructores y está dispuesta a disparar contra sus propios aliados si alguien interfiere en su misión secreta contra Rusia. La temporada cierra con el Vicepresidente a punto de dar una declaración.

Aunque todavía es pronto para la renovación de cualquier serie, en el caso “La diplomática” podría ser una mala señal, ya que sus anteriores renovaciones se anunciaron meses antes del estreno de la nueva entrega.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras y otros factores decidir renovar o cancelar una serie.

Hal Wyler (Rufus Sewell) decide seguir a su esposa y darle la espalda a la presidenta Grace Penn (Allison Janney) al final de la cuarta temporada de "La diplomática" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

La cuarta temporada de “La diplomática” está disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2026, por lo tanto, para ver la continuación del drama de suspenso político solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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