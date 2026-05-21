Tras el final de “The Boys”, se confirmó que dos estrellas de la serie llegarán a Perú próximamente. Los actores Jessie T. Usher y Laz Alonso, quienes dan vida a ‘A-Train’ y ‘Mother’s Milk’, fueron anunciados como invitados especial del Perú Comic Con 2026, evento de cultura pop que se realizará en Lima los días 21 y 22 de noviembre.

De esta manera, los conocidos artistas se suman al festival de cultura pop y su llegada permitirá al público vivir la emoción del final de la serie de forma más cercana. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el universo de “The Boys” se presenta en la Perú Comic Con.

En la edición 2023, el evento sorprendió a todos los asistentes con la presencia de Antony Starr, reconocido por interpretar al temido ‘Homelander’, y a Karen Fukuhara, quien da vida a ‘Kimiko’. Ambos se mostraron felices por su llegada al país.

Jessie T. Usher y Laz Alonso, actores de “The Boys”, vendrán a Lima para la Perú Comic Con 2026. (Foto: Difusión)

“¡Jessie T. Usher llega a Perú Comic Con 2026! A-Train de The Boys, una de las series más brutales y comentadas de los últimos años, viene a Perú y va a estar con todos nosotros en el evento. Jessie también participó en películas como Independence Day: Resurgence y series como Survivor’s Remorse. Fotos, firmas, panel y muchísimo hype. La velocidad oficialmente aterrizó en la PCC”, señala una publicación en redes sociales.

Como se sabe, “The Boys” llegó a su fin tras varias temporadas cargadas de sátira social, violencia extrema y giros inesperados. Esta producción se ha consolidado como una de las más influyentes en los últimos años.

Desde su primera edición, la Perú Comic Con se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para los amantes del cine, las series, los cómics, el anime, los videojuegos y el cosplay.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Joinnus. Asimismo, la organización adelantó que también se anunciará en los próximos días novedades y nuevos talentos internacionales que formarán parte de esta esperada edición 2026.