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Jessie T. Usher y Laz Alonso, actores de “The Boys”, vendrán a Lima para la Perú Comic Con 2026. (Foto: Difusión)
Jessie T. Usher y Laz Alonso, actores de “The Boys”, vendrán a Lima para la Perú Comic Con 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tras el final de “The Boys”, se confirmó que dos estrellas de la serie llegarán a Perú próximamente. Los actores Jessie T. Usher y Laz Alonso, quienes dan vida a ‘A-Train’ y ‘Mother’s Milk’, fueron anunciados como invitados especial del Perú Comic Con 2026, evento de cultura pop que se realizará en Lima los días 21 y 22 de noviembre.

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