La recta final de “VisionQuest” en Disney Plus ha llegado. Tras una temporada enfocada en la reconstrucción de la identidad de Vision (Paul Bettany) y la convivencia con fragmentos de inteligencias artificiales del pasado como F.R.I.D.A.Y., J.A.R.V.I.S. y el mismísimo Ultron (James Spader), la trama se encamina hacia un desenlace decisivo para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Aquí te contamos la hora confirmada de estreno del esperado capítulo 8, titulado oficialmente “Forever”.

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de “VisionQuest” en Disney+?

El episodio final de la serie ajustó su calendario de emisión en Disney Plus para el inicio de la semana. El capítulo 8 de “VisionQuest” estará disponible este martes 10 de noviembre de 2026.

Hora de estreno del capítulo 8 de “VisionQuest” en Latinoamérica

El último capítulo de la temporada se estrena a estas horas en todo Latinoamérica y España:

México: 7:00 PM.

7:00 PM. Guatemala: 7:00 PM.

7:00 PM. Honduras: 7:00 PM.

7:00 PM. El Salvador: 7:00 PM.

7:00 PM. Nicaragua: 7:00 PM.

7:00 PM. Costa Rica: 7:00 PM.

7:00 PM. Perú: 8:00 PM.

8:00 PM. Colombia: 8:00 PM.

8:00 PM. Panamá: 8:00 PM.

8:00 PM. Ecuador: 8:00 PM.

8:00 PM. Venezuela: 9:00 PM.

9:00 PM. Bolivia: 9:00 PM.

9:00 PM. República Dominicana: 9:00 PM.

9:00 PM. Puerto Rico: 9:00 PM.

9:00 PM. Chile: 10:00 PM.

10:00 PM. Argentina: 10:00 PM.

10:00 PM. Uruguay: 10:00 PM.

10:00 PM. Paraguay: 10:00 PM.

10:00 PM. Brasil: 10:00 PM.

10:00 PM. Estados Unidos: 6:00 PM (Hora del Pacífico) / 9:00 PM (Hora del Este).

¿Dónde ver online el capítulo 8 de “VisionQuest”?

Al igual que todas las producciones oficiales del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), el capítulo 8 de “VisionQuest” se transmitirá en exclusiva a través del catálogo de Disney Plus. Para disfrutar del episodio en alta definición o 4K, solo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma en cualquiera de sus planes.

¿Qué pasará en el capítulo final de “VisionQuest”?

El adelanto oficial presentado por Marvel Studios anticipa el cierre de las tramas desarrolladas a lo largo de la temporada. Con la amenaza inminente de Ultrón tomando forma tras su manipulación desde las sombras. Entre las principales incógnitas por resolver en este episodio se encuentran:

La confrontación con Ultrón: La manifestación de la IA rebelde y sus implicaciones para la estabilidad del nuevo cuerpo de Vision.

La manifestación de la IA rebelde y sus implicaciones para la estabilidad del nuevo cuerpo de Vision. El destino de Jocasta: Las consecuencias del desarrollo de nuevas entidades sintéticas en la Tierra.

¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de “VisionQuest”?

La primera temporada de “VisionQuest” consta de un total de 8 episodios. Este martes 10 de noviembre se estrena el último enfrentamiento entre Visión, Ultrón y Jocasta por salvar a Tommy.