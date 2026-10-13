El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) expande sus horizontes en la pantalla chica con el esperado lanzamiento de “VisionQuest”. La serie original de Marvel Television, que sirve como secuela directa de los acontecimientos de “WandaVision”, marca el retorno triunfal de Paul Bettany en el papel de Visión. Si no quieres perderte ni un solo segundo del estreno de esta producción dentro del catálogo de Disney Plus, aquí te detallamos los horarios oficiales en Latinoamérica, la ficha técnica completas y las claves del reparto.

Hora de estreno de “VisionQuest”

Para fortuna de los fanáticos, Marvel Studios y Disney Plus han coordinado un lanzamiento global para disfrutar de los primeros episodios de la temporada. Consulta el horario de lanzamiento correspondiente a tu país:

México: 7:00 PM.

7:00 PM. Costa Rica: 7:00 PM.

7:00 PM. El Salvador: 7:00 PM.

7:00 PM. Guatemala: 7:00 PM.

7:00 PM. Honduras: 7:00 PM.

7:00 PM. Nicaragua: 7:00 PM.

7:00 PM. Colombia: 8:00 PM.

8:00 PM. Perú: 8:00 PM.

8:00 PM. Ecuador: 8:00 PM.

8:00 PM. Panamá: 8:00 PM.

8:00 PM. Bolivia: 9:00 PM.

9:00 PM. Venezuela: 9:00 PM.

9:00 PM. Paraguay: 9:00 PM.

9:00 PM. República Dominicana: 9:00 PM.

9:00 PM. Argentina: 10:00 PM.

10:00 PM. Chile: 10:00 PM.

10:00 PM. Uruguay: 10:00 PM.

10:00 PM. Brasil: 10:00 PM.

¿Cómo y dónde ver la serie “VisionQuest” online?

La serie “VisionQuest” se emite de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Para disfrutar de los capítulos en alta definición y con doblaje o subtítulos en español, es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles de Disney+ (Estándar o Premium).

Podrás acceder al contenido desde Smart TVs, dispositivos móviles (iOS y Android), consolas de videojuegos (PlayStation y Xbox), así como desde navegadores web en computadoras.

De qué trata “VisionQuest”: Sinopsis y trama principal

Tras recuperar sus recuerdos en el desenlace de WandaVision, la versión blanca de Visión emprende un viaje interno para redescubrir su humanidad, procesar su pasado y entender su nuevo propósito en el universo. En esta búsqueda de identidad, el androide no estará solo, pero tampoco libre de peligro: la presencia de antiguas inteligencias artificiales y la sombra de viejos enemigos pondrán a prueba su existencia.

Reparto principal: Actores y personajes de la serie

El elenco reúne caras familiares del MCU junto a nuevas incorporaciones estelares:

Paul Bettany como Visión (White Vision / Visión Blanco)

como Visión (White Vision / Visión Blanco) James Spader como la voz de Ultron

como la voz de Ultron Todd Stashwick en un rol clave vinculado a la tecnología Stark / IA.

en un rol clave vinculado a la tecnología Stark / IA. Kerry Condon prestando voz o representación a la IA F.R.I.D.A.Y.

Ficha técnica de “VisionQuest”

Título original: VisionQuest

VisionQuest Universo: Universo Cinematográfico de Marvel (MCU / Fase 6)

Universo Cinematográfico de Marvel (MCU / Fase 6) Productora: Marvel Television / Marvel Studios

Marvel Television / Marvel Studios Plataforma de distribución: Disney Plus

Disney Plus Showrunner / Creador: Terry Matalas

Terry Matalas Número de episodios: 8 episodios

8 episodios Idioma original: Inglés (disponible con doblaje al español latinoamericano)

Calendario de emisión de episodios en Disney Plus

A diferencia de otras producciones que estrenan semanalmente un solo capítulo, Marvel ha preparado un esquema de doble episodio inicial para acelerar la trama: