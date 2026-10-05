Marvel Studios por fin soltó el bombazo que todos estábamos esperando. La esperada serie “VisionQuest” ya tiene fecha confirmada para su llegada a Disney Plus en Perú y toda Latinoamérica, prometiendo ser un verdadero choque de titanes en la pantalla chica.

¿Cuándo se estrena “VisionQuest” en Perú y Disney Plus?

Anota la fecha en el calendario porque el hype está por las nubes: “VisionQuest” se estrena en Perú este 14 de octubre de 2026.

Para arrancar con todo, la plataforma lanzará un estreno doble en su primer día. Después del atrancón inicial, la serie pasará al formato tradicional: un episodio nuevo cada miércoles, ideal para armar las teorías fin de semana tras fin de semana.

Tráiler oficial

El reparto estelar: ¡Paul Bettany y James Spader cara a cara!

Lo que tiene a todos los fans al borde del asiento es el nivel de cast que nos trae esta producción:

Paul Bettany regresa con todo como Visión (el Visión Blanco que nos dejó con la cabeza volando en Westview), buscando reconstruir su humanidad y recuerdos.

regresa con todo como (el Visión Blanco que nos dejó con la cabeza volando en Westview), buscando reconstruir su humanidad y recuerdos. James Spader hace su épico retorno al UCM prestando su imponente voz a Ultrón, lo que garantiza un reencuentro cargado de tensión entre creador y creación.

El cierre de oro para la trilogía de “WandaVision” y “Agatha All Along”

Si pensabas que esto era una historia suelta, estás muy equivocado. “VisionQuest” funciona como la conclusión definitiva de la trilogía televisiva que arrancó en 2021 con el fenómeno de “WandaVision” y que continuó expandiendo el lado mágico y sintético en “Agatha All Along”.

Esta entrega promete cerrar todas las dudas que quedaron flotando sobre el destino del androide sintético y su impacto en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ficha técnica: “VisionQuest”