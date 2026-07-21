El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

MIÉRCOLES 22 DE JULIO

Villa El Salvador (3:00 am - 7:00 pm)

SECTOR 326

Lurigancho (3:00 am - 7:00 pm)

AGRU SANTA MARIA DEL SEÑOR DE CACHUY E CARAPONGO

ASOC LUIS BUENO - E CARAPONGO

ASOC SANTA MARIA ALTA DE HUACHIPA ECNC

ASOC SOLIDARIDAD - E CARAPONGO

C.P SANTA MARIA DE HUACHIPA

San Juan de Miraflores (3:00 am - 7:00 pm)

A.H LOS JARDINES DE LA RINCONADA PL ALTA

El Agustino (4:00 am - 7:00 pm)

A.H LAS CATARATAS 1RA ETAPA

A.H LAS CATARATAS 2DA ETAPA

A.H LAS CATARATAS 3RA ETAPA

A.H LAS CATARATAS

A.H INTEGRACIÓN LOS PORTALES DE EL AGUSTINO

A.H 9 DE OCTUBRE

ASOC EL BOSQUE

ASOC CAHUIDE

ASOC LAS LOMAS DE ROSALES

ASOC LAS LOMAS DEL BOSQUE

ASOC SANTA MARY

P.J VILLA SANTA ISABEL

Lima Cercado (5:00 am - 9:00 pm)

C.H PALOMINO

CR. BANCARIO

URB. PANDO 3ERA ETAPA

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

A.H LOS ALAMOS

A.H MICAELA BASTIDAS

A.H LA FLOR II ET. SECT. I Y II

A.H LA FLOR III ET.

A.H NUEVA ESPERANZA

A.H NUEVA ESTRELLA

A.H RAUL PORRAS BARRENECHEA

A.H EL PROGRESO AMPL. ZONA 1

A.H LA RIVERA

A.H SANTA ANA

A.H VILLA ESPERANZA

A.H VILLA ESPERANZA CMTES 8, 9, 10, 11 Y 12

A.H VILLA ESPERANZA-AMPL CMTE VECINAL N? 1

A.H VILLA POLVORIN III

A.H VILLA PROGRESO

A.H VISTA ALEGRE

ASOC VIV NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ

P.J EL DORADO,

P.J LA FLOR

P.J NUEVA AMERICA

P.J EL POLVORIN

P.J EL PROGRESO 1ER SECT

P.J VILLA ESPERANZA

Lurigancho (8:00 am - 10:50 pm)

ASOC CASA HUERTA SANTA MARÍA ALTA - E_CARAPONGO

ASOC DIGNIDAD NACIONAL

P.J.QUINTO LOTE-29

ASOC TERRAZAS SANTA MARÍA MATABUEY - E_CARAPONGO

ASOC UNION JUVENTUD PACHACUTEC - E_CARAPONGO

Lurigancho (8:00 am - 10:55 pm)