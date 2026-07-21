El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MIÉRCOLES 22 DE JULIO
Villa El Salvador (3:00 am - 7:00 pm)
- SECTOR 326
Lurigancho (3:00 am - 7:00 pm)
- AGRU SANTA MARIA DEL SEÑOR DE CACHUY E CARAPONGO
- ASOC LUIS BUENO - E CARAPONGO
- ASOC SANTA MARIA ALTA DE HUACHIPA ECNC
- ASOC SOLIDARIDAD - E CARAPONGO
- C.P SANTA MARIA DE HUACHIPA
San Juan de Miraflores (3:00 am - 7:00 pm)
- A.H LOS JARDINES DE LA RINCONADA PL ALTA
El Agustino (4:00 am - 7:00 pm)
- A.H LAS CATARATAS 1RA ETAPA
- A.H LAS CATARATAS 2DA ETAPA
- A.H LAS CATARATAS 3RA ETAPA
- A.H LAS CATARATAS
- A.H INTEGRACIÓN LOS PORTALES DE EL AGUSTINO
- A.H 9 DE OCTUBRE
- ASOC EL BOSQUE
- ASOC CAHUIDE
- ASOC LAS LOMAS DE ROSALES
- ASOC LAS LOMAS DEL BOSQUE
- ASOC SANTA MARY
- P.J VILLA SANTA ISABEL
Lima Cercado (5:00 am - 9:00 pm)
- C.H PALOMINO
- CR. BANCARIO
- URB. PANDO 3ERA ETAPA
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
- A.H LOS ALAMOS
- A.H MICAELA BASTIDAS
- A.H LA FLOR II ET. SECT. I Y II
- A.H LA FLOR III ET.
- A.H NUEVA ESPERANZA
- A.H NUEVA ESTRELLA
- A.H RAUL PORRAS BARRENECHEA
- A.H EL PROGRESO AMPL. ZONA 1
- A.H LA RIVERA
- A.H SANTA ANA
- A.H VILLA ESPERANZA
- A.H VILLA ESPERANZA CMTES 8, 9, 10, 11 Y 12
- A.H VILLA ESPERANZA-AMPL CMTE VECINAL N? 1
- A.H VILLA POLVORIN III
- A.H VILLA PROGRESO
- A.H VISTA ALEGRE
- ASOC VIV NICANOR ARTEAGA DOMINGUEZ
- P.J EL DORADO,
- P.J LA FLOR
- P.J NUEVA AMERICA
- P.J EL POLVORIN
- P.J EL PROGRESO 1ER SECT
- P.J VILLA ESPERANZA
Lurigancho (8:00 am - 10:50 pm)
- ASOC CASA HUERTA SANTA MARÍA ALTA - E_CARAPONGO
- ASOC DIGNIDAD NACIONAL
- P.J.QUINTO LOTE-29
- ASOC TERRAZAS SANTA MARÍA MATABUEY - E_CARAPONGO
- ASOC UNION JUVENTUD PACHACUTEC - E_CARAPONGO
Lurigancho (8:00 am - 10:55 pm)
- A.H 12 DE ABRIL
- A.H 28 DE JULIO
- A.H 5 DE ABRIL
- A.H CERRO LOS ANGELES CAMPOY
- A.H CORAZON DE JESUS
- A.H HEROES DE LA BREA
- A.H LA LIBERTAD
- A.H LAS BRISAS DE CAMPOY
- A.H LUIS PARDO
- A.H MANUEL SCORZA
- A.H RAMIRO PRIALE DE CAMPOY
- A.H RIMAC CAMPOY
- A.H SAN FRANCISCO
- A.H SAN MARTIN DE PORRES DE CAMPOY
- AGRU 28 DE JULIO
- AGRU CRUZ DE CHALPON CAMPOY
- AGRU LAS FLORES DE CAMPOY
- AGRU LOS SAUCES DE CAMPOY
- AGRU VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
- APV BELLAS ARTES DE CAMPOY
- APV COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY
- APV HUANCAYO CAMPOY
- APV LOS CIPRESES
- APV LOTIZACION CAMPOY
- APV MONTERRICO
- APV PADRES DE FAMILIA
- APV SAN CRISTOBAL CAMPOY
- APV VELUSAAPV VILLA MERCEDES
- ASOC DE VIV. LOS ALAMOS DE PRIALE DE CAMPOY
- ASOC DE VIV. LOS GIRASOLES DE CAMPOY
- ASOC INDEPENDIENTE DE CAMPOY
- ASOC LOS PINOS DE CAMPOY
- ASOC PARINACOCHAS
- ASOC PEQUEOS INDUST Y COMERC EL PACIFICO
- ASOC PRIMAVERA
- ASOC SAN HILARION DE CAMPOY
- ASOC SAN ROQUE DE CAMPOY
- ASOC TORRES DE CAMPOY
- C.R SANTA RITA I
- COOP AGUAS GASIFICADAS
- COOP DANIEL ALCIDES CARRION
- COOP EL VALLE 1RA ET.
- COOP EL VALLE 2DA ET.
- COOP EL VALLE 3RA ET.
- COOP EL VALLE 4TA ET.
- COOP EL VALLE 5TA ET.
- COOP SAN MIGUEL DE PALLANCHACRA
- COOP SAN PEDRO
- URB CAMPOY
- URB CONDOMINIO FORTALEZA DE CAMPOY
- URB LAS MAGNOLIAS
- URB LOTIZACION CAMPOY 2DA ETAPA
- URB SANTA MARIA DE CAMPOY
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