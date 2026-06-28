La circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima vuelve a experimentar cambios que los conductores deberán tener en cuenta. Luego de las medidas implementadas para restringir el ingreso de vehículos a esta zona, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una nueva disposición que introduce modificaciones en la circulación de uno de los sectores más importantes de la capital.

La comuna limeña explicó que la decisión fue adoptada tras evaluar los resultados de la restricción vehicular temporal. Asimismo, indicó que las recientes movilizaciones se desarrollaron con presencia de efectivos policiales y un despliegue de seguridad en diversos puntos estratégicos de la ciudad, factores que fueron considerados para revisar las medidas vigentes.

¿Desde qué día volvió a permitirse el tránsito en el Centro Histórico de Lima?

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la restricción temporal al tránsito vehicular en el Centro Histórico quedó sin efecto, desde las 00:00 horas del domingo 28 de junio de 2026, por lo que los vehículos podrán volver a circular con normalidad en esta zona de la capital. La medida fue oficializada mediante una resolución emitida por la comuna tras la evaluación de las acciones implementadas en los últimos días.

Según explicó la comuna limeña, esta decisión tiene como objetivo garantizar el desarrollo habitual de las actividades que se realizan en el Centro Histórico, entre ellas las comerciales, turísticas, culturales, religiosas, gastronómicas y recreativas. Asimismo, precisó que el levantamiento de la restricción responde al análisis de las condiciones de seguridad registradas durante la jornada del sábado.

¿Qué zonas fueron restringidas?

El levantamiento de la restricción comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac.

Comunicado Municipalidad de Lima.

El levantamiento de la restricción fue posible luego de verificar que la principal movilización realizada el sábado 27 de junio se desarrolló bajo un operativo de seguridad, con presencia de efectivos policiales, desplazamientos controlados y vigilancia en diversos puntos estratégicos de la capital. No obstante, precisó que la Policía Nacional del Perú podrá continuar adoptando medidas específicas dentro del Centro Histórico cuando sea necesario para preservar el orden público, la seguridad y la transitabilidad.

Asimismo, la comuna recordó que el Centro Histórico de Lima mantiene la condición de zona intangible para marchas y concentraciones públicas o políticas, disposición vigente desde 2023 debido a su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. En esa línea, el alcalde Renzo Reggiardo advirtió que, de registrarse nuevas convocatorias de este tipo, se evaluará restablecer restricciones vehiculares con el fin de proteger el patrimonio histórico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.