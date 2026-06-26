La Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) anunció la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima, desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio, debido a las movilizaciones que, según las autoridades, podrían afectar el orden público y la circulación en esta zona de la ciudad.

La restricción comprende el perímetro conformado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac. Durante la vigencia de la medida se instalarán puntos de control y cierres de acceso, que estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Los servicios del Metropolitano y el Corredor Azul operan sin modificaciones iniciales, aunque su circulación queda sujeta a las disposiciones que dicte la autoridad policial durante la jornada. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

La medida no alcanza a las ambulancias, bomberos, PNP y residentes

La restricción no alcanzará a ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, vehículos de la Policía Nacional, unidades oficiales en funciones, residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido, así como a vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento autorizadas y aquellos destinados a actividades logísticas previamente autorizadas.

“La restricción vehicular temporal” entrará en vigencia desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio y “esta disposición estará en evaluación permanente”, señala la resolución difundida por la MML.

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