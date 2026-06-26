La restricción comprende el perímetro conformado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau. Foto: MML
La restricción comprende el perímetro conformado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau. Foto: MML
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) anunció la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima, desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio, debido a las movilizaciones que, según las autoridades, podrían afectar el orden público y la circulación en esta zona de la ciudad.

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