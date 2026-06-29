Incendio genera alarma entre vecinos y pone en riesgo taller automotriz contiguo. (Foto: Captura / Canal N)
Incendio genera alarma entre vecinos y pone en riesgo taller automotriz contiguo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Un incendio incendio de gran magnitud se registra desde aproximadamente las 6:00 a.m. de este lunes 29 de junio en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima. De acuerdo con información brindada en el lugar, el fuego se habría originado en un almacén de plásticos, donde ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre cisternas y vehículos de rescate, trabajan para controlar la emergencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.