Un incendio incendio de gran magnitud se registra desde aproximadamente las 6:00 a.m. de este lunes 29 de junio en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima. De acuerdo con información brindada en el lugar, el fuego se habría originado en un almacén de plásticos, donde ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre cisternas y vehículos de rescate, trabajan para controlar la emergencia.

La intensa humareda generada por el siniestro puede observarse desde varios kilómetros de distancia, incluso desde los distritos de Miraflores, Magdalena y Jesús María. Vecinos que residen en un condominio ubicado frente al establecimiento manifestaron su preocupación, mientras durante la emergencia también se reportó que se escucharon varias explosiones.

Incendio de gran magnitud consume presunto almacén de plásticos en el Cercado de Lima. (Foto: Captura / Canal N)

Las llamas consumieron rápidamente la estructura metálica del local, provocando el colapso del techo y de parte de las paredes. Asimismo, la fachada de un taller de mecánica automotriz contiguo resultó seriamente afectada. Según la información recogida en la zona, en dicho establecimiento habría varios vehículos almacenados, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, el área comprometida supera los 800 metros cuadrados y podría acercarse a los mil metros cuadrados. Además, predios industriales vecinos presentan riesgo debido a la presencia de materiales altamente inflamables.

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Un enorme incendio se registra en un almacén de plásticos, ubicado en la avenida Colonial en el Cercado de Lima



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Uno de los factores que ha contribuido a limitar la propagación de las llamas es la existencia de un terreno baldío que separa el almacén de algunos condominios cercanos. Sin embargo, detrás de estos espacios existen otras edificaciones residenciales, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente para evitar que el incendio alcance las viviendas.

Durante las labores de atención, los equipos de emergencia también evalúan el riesgo de nuevos colapsos estructurales, debido a que varias paredes metálicas cedieron como consecuencia de las altas temperaturas. Por esta razón, los bomberos realizan las maniobras con precaución.

Explosiones y densa humareda marcan emergencia por incendio en el Cercado de Lima. (Foto: Captura / Canal N)

La Municipalidad de Lima brinda apoyo mediante el cierre del perímetro para restringir el ingreso de personas ajenas a la emergencia y facilitar el desplazamiento de las unidades de bomberos. Asimismo, se espera el abastecimiento de agua para sostener las labores de extinción durante las próximas horas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni víctimas a consecuencia del incendio. Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación.

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