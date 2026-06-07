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Esto son los 10 nominados a mejor espacio de comida saludable.
Esto son los 10 nominados a mejor espacio de comida saludable.
Por Alejandra Garboza

La búsqueda de opciones más saludables ha transformado la oferta gastronómica en Lima durante los últimos años. Hoy, cada vez más personas buscan alternativas que combinen ingredientes frescos, valor nutricional y propuestas creativas, impulsando el crecimiento de restaurantes, cafeterías y emprendimientos enfocados en el bienestar. En ese contexto, los Premios Somos reconocen a diez espacios que se han convertido en referentes de la alimentación saludable.

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