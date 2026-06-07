La búsqueda de opciones más saludables ha transformado la oferta gastronómica en Lima durante los últimos años. Hoy, cada vez más personas buscan alternativas que combinen ingredientes frescos, valor nutricional y propuestas creativas, impulsando el crecimiento de restaurantes, cafeterías y emprendimientos enfocados en el bienestar. En ese contexto, los Premios Somos reconocen a diez espacios que se han convertido en referentes de la alimentación saludable.
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Más allá de las ensaladas y los jugos naturales, estas propuestas han ampliado el concepto de comida saludable con cartas que incluyen bowls, desayunos nutritivos, repostería sin azúcar refinada, opciones veganas, alimentos funcionales y preparaciones elaboradas con insumos naturales. La tendencia responde a un consumidor cada vez más informado e interesado en mantener hábitos equilibrados sin sacrificar la experiencia gastronómica.
Las nominaciones reflejan cómo este segmento continúa evolucionando y ganando seguidores. Los espacios seleccionados han logrado construir una comunidad fiel gracias a propuestas innovadoras que combinan nutrición, sostenibilidad y sabor, consolidando a la comida saludable como una de las categorías con mayor crecimiento dentro de la escena gastronómica peruana.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría mejores espacios de comida saludable de los Premios Somos 2026:
Dirección: Compostela 120, La Estancia, La Molina
Dirección: Tahiti 115, La Molina
Dirección: Paseo de la republica 5076, Miraflores
Dirección: Sacsayhuaman 170, San isidro
Dirección: Open Plaza Angamos - 4to piso, Surquillo
Dirección: Sauces 511, Molina - Apaches 104, Surco - Toribio Polo 327, Miraflores
Dirección: Av. Las Begonias 429, San Isidro
Dirección: Pérez Araníbar 2011, San Isidro
Dirección: Independencia 596, Miraflores
Dirección: Av. General Vivanco 301 - Pueblo Libre
Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.