La búsqueda de opciones más saludables ha transformado la oferta gastronómica en Lima durante los últimos años. Hoy, cada vez más personas buscan alternativas que combinen ingredientes frescos, valor nutricional y propuestas creativas, impulsando el crecimiento de restaurantes, cafeterías y emprendimientos enfocados en el bienestar. En ese contexto, los Premios Somos reconocen a diez espacios que se han convertido en referentes de la alimentación saludable.

Más allá de las ensaladas y los jugos naturales, estas propuestas han ampliado el concepto de comida saludable con cartas que incluyen bowls, desayunos nutritivos, repostería sin azúcar refinada, opciones veganas, alimentos funcionales y preparaciones elaboradas con insumos naturales. La tendencia responde a un consumidor cada vez más informado e interesado en mantener hábitos equilibrados sin sacrificar la experiencia gastronómica.

Las nominaciones reflejan cómo este segmento continúa evolucionando y ganando seguidores. Los espacios seleccionados han logrado construir una comunidad fiel gracias a propuestas innovadoras que combinan nutrición, sostenibilidad y sabor, consolidando a la comida saludable como una de las categorías con mayor crecimiento dentro de la escena gastronómica peruana.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejores espacios de comida saludable de los Premios Somos 2026:

Bloom Café

Dirección: Compostela 120, La Estancia, La Molina

El Imperio Fit

Dirección: Tahiti 115, La Molina

Em Vegan Sweets

Dirección: Paseo de la republica 5076, Miraflores

Essentia Café

Dirección: Sacsayhuaman 170, San isidro

Food & Fit

Dirección: Open Plaza Angamos - 4to piso, Surquillo

La Nevera Fit

Dirección: Sauces 511, Molina - Apaches 104, Surco - Toribio Polo 327, Miraflores

La Sanahoria

Dirección: Av. Las Begonias 429, San Isidro

Limaná

Dirección: Pérez Araníbar 2011, San Isidro

Raw Café

Dirección: Independencia 596, Miraflores

Rosa Pastel

Dirección: Av. General Vivanco 301 - Pueblo Libre

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.