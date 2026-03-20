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Resumen

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En medio de una serie de cuestionamientos por pagos irregulares que superan los 4 millones de soles a un proveedor de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la reorganización de esta entidad, encargada de planificar, formular y ejecutar obras viales. El polémico desembolso, realizado por una obra que no fue concluida, a favor de un empresario identificado como Miller Stalin León Dioses —actualmente inubicable—, impulsó esta decisión. No obstante, la medida también ha generado dudas y preocupación entre los ciudadanos sobre el futuro de los proyectos anunciados y de aquellos que ya se encontraban en ejecución.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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