El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades en el caso vinculado al pago por la ejecución de la obra a cargo de Emape.

A través de un comunicado, el municipio informó que “la Procuraduría Pública de la municipalidad denunció penalmente ante el Ministerio Público a los funcionarios que resulten responsables, así como a los terceros que habrían participado en los presuntos actos ilícitos. Inmediatamente después de presentada la denuncia, se solicitó al Órgano de Control Institucional realizar las investigaciones del caso, a fin de que se adopten las acciones administrativas correspondientes”.

Algunos proyectos están en 16% de avance, mientras que otros ya superan el 50%. Foto: Municipalidad de Lima.

Asimismo, precisó que se ha solicitado a la Contraloría General de la República realizar una auditoría de todo el proceso de contratación, desde la elaboración del expediente técnico y el inicio de la obra en 2021.

No obstante, la medida que más ha llamado la atención es la decisión de declarar en reorganización a Emape.

Detalle

En exclusiva, el gerente general de Emape, Edgar Lara, dijo a El Comercio que esta reorganización estará basada en el reforzamiento del control interno al interior de la institución. “Se creará una oficina de integridad dentro de la estructura organizacional de Emape. Además, se llevará a cabo la revisión de los documentos de gestión interna vinculados a la ejecución de pagos, incluyendo aquellos relacionados con la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías de obras. Se conformará también un Comité Evaluador de Priorización de Pagos”, expresó.

“Adicionalmente, se realizará un análisis y evaluación del organigrama de todas las gerencias centrales de Emape. Se llevará a cabo también la revisión y reorganización del personal de confianza de la entidad, evaluando su continuidad en los respectivos cargos; y se iniciarán los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) contra quienes resulten responsables”, agregó.

Fuentes que trabajaron en Emape señalaron la necesidad de un mayor control y mejor gestión en las obras.

En relación con lo que pasará con los proyectos pendientes, el gerente de Emape aclaró que todos los proyectos en ejecución continuarán su desarrollo. “En ese marco, se implementará un control concurrente, con la finalidad de identificar alertas tempranas y adoptar medidas correctivas de manera oportuna, garantizando la calidad y adecuada ejecución de las obras”, enfatizó.

Antecedentes

Fuentes que formaron parte del equipo de Emape revelaron a El Comercio que la entidad mantiene una alta dependencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima; es decir, no cuenta con ingresos propios y es el municipio quien la financia.

“Durante la gestión del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, Emape anunció varias obras por administración directa, es decir, ejecutadas por el Estado con sus propios recursos. En su momento, la Contraloría exhortó a que ya no se realicen este tipo de obras, debido a la falta de un marco regulatorio estandarizado, lo que generaba mucho desorden”, señalaron.

Indicaron que, particularmente en las obras ejecutadas en el Centro Histórico, se evidenciaron serios problemas de gestión. “Las obras terminaron con muchos trabajadores reclamando pagos pendientes. Algunos contaban con reconocimientos de deuda válidos, pero otros no. En ambos casos, esto reflejaba la ausencia de un control adecuado”, precisaron.

Emape aseguró que todas las obras en ejecución continuarán pese a la reorganización. Foto: Emape.

Respecto a la reorganización de Emape, advirtieron que se trata de un término ambiguo que requiere ser aterrizado en acciones concretas. “En la auditoría debe establecerse un mayor control interno, además de la exigencia de acelerar las sanciones disciplinarias contra los responsables de los pagos indebidos (...). El concepto de reorganización parece más una figura ambigua y política que técnica. Además, este anuncio no debería implicar la paralización de contratos, ya que eso generaría mayores deudas”, comentaron.

Análisis

Esta situación expone no solo fallas operativas, sino también problemas estructurales en las cadenas de control del sector infraestructura, así lo señala Krishan Barr Rosso, ingeniero civil especializado en ciudades sostenibles y magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin. “Lamentablemente, esto no resulta del todo sorprendente en el contexto peruano, donde históricamente han existido brechas en gobernanza y transparencia. Sin generalizar, sí evidencia que el sistema aún permite espacios donde la corrupción puede operar en distintos niveles”, afirmó.

Respecto al impacto de la reorganización de Emape, indicó que puede ser una medida necesaria para corregir problemas internos; sin embargo, también suele generar incertidumbre institucional. “Los procesos administrativos se ralentizan y esto puede afectar la continuidad de los proyectos. Además, existe el riesgo de que estas decisiones respondan más a una reacción política que a una reforma estructural profunda. Si no se acompaña de cambios reales en los sistemas de control y gestión, la reorganización podría quedarse en un gesto simbólico con impactos limitados”, precisó.

“Para evitar efectos negativos, es clave garantizar la continuidad técnica de los proyectos en curso, separando claramente la investigación de las funciones operativas. Para ello, se deben establecer equipos técnicos independientes que aseguren que las obras prioritarias no se detengan. Además, cualquier proceso de reorganización debería enfocarse en fortalecer la trazabilidad, la transparencia y los controles, no solo en sancionar. Sin reformas en esos niveles, se repiten los mismos problemas”, concluyó.

La Municipalidad de Lima afirmó que investigará y posteriormente sancionará a quienes resulten responsables, pero todas las iniciativas seguirán su curso. Foto: Emape.

Proyectos en desarrollo

Tras el anuncio de la reorganización de Emape, surgieron dudas sobre el futuro de varios proyectos que actualmente se encuentran en ejecución a cargo de la entidad. No obstante, la Municipalidad de Lima enfatizó que estos continuarán en desarrollo. Actualmente, los proyectos en proceso son los siguientes.