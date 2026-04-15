Resumen

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Las labores se ejecutan en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., con cerca de 20 operarios, a fin de reducir el impacto en el tránsito diario.
Las labores se ejecutan en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., con cerca de 20 operarios, a fin de reducir el impacto en el tránsito diario.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), continúa con la rehabilitación integral de la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, cuyos espacios públicos han sido recuperados.

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