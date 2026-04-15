La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), continúa con la rehabilitación integral de la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, cuyos espacios públicos han sido recuperados.

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Durante décadas, este sector permaneció tomado por el comercio ambulatorio, con acumulación de residuos, ocupación desordenada y un tránsito vehicular constantemente afectado, sin embargo, tras el operativo de la comuna limeña ejecutado el pasado 3 de marzo, este escenario comenzó a cambiar.

Como parte de las labores que ejecuta Emape, durante la última madrugada, en el tramo comprendido entre el jirón Antonio Raimondi y la avenida México se iniciaron los trabajos de fresado de la carpeta asfáltica a lo largo de más de 32 mil metros cuadrados, para luego dar paso a la colocación de una nueva capa de asfalto en caliente, lo que permitirá recuperar la capacidad estructural de la vía, eliminar deterioros y mejorar significativamente la transitabilidad.

Al respecto, el gerente general de Emape, Edgar Lara, anunció que el proyecto también incluye la reparación de bermas centrales y sardineles, la implementación de señalización horizontal en más de 3200 m² y la incorporación de una ciclovía a lo largo del tramo, promoviendo un uso más ordenado del espacio y una movilidad más segura y sostenible.

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Asimismo, destacó el alcance de la intervención que beneficia a alrededor de 2 millones de ciudadanos que transitan por la zona e informó que las labores se ejecutan en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., con cerca de 20 operarios, a fin de reducir el impacto en el tránsito diario, siendo el plazo estimado de intervención de aproximadamente 20 días.

El funcionario garantizó además la continuidad de los trabajos en la zona. “Nuestra Gerencia de Seguridad no solamente estará presente, sino que dará sostenibilidad a estos trabajos de manera continua y constante”, añadió.