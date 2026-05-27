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Lince realizará megacampaña gratuita con más de 20 especialidades médicas y servicios para vecinos.
Lince realizará megacampaña gratuita con más de 20 especialidades médicas y servicios para vecinos.
Por Redacción EC

Como parte de las celebraciones por el 90 aniversario del distrito, la Municipalidad de Lince realizará el sábado 30 de mayo una gran campaña integral de salud gratuita dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del distrito.

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