Como parte de las celebraciones por el 90 aniversario del distrito, la Municipalidad de Lince realizará el sábado 30 de mayo una gran campaña integral de salud gratuita dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del distrito.

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La actividad se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. en la plaza Pedro Ruiz Gallo, ubicada en la cuadra 18 de la avenida Militar, y tendrá como finalidad acercar servicios médicos especializados, promover la prevención de enfermedades y fomentar una cultura de cuidado integral de la salud entre los vecinos.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder gratuitamente a más de 20 especialidades y servicios médicos, entre ellos medicina general, medicina interna, medicina familiar, nutrición, descarte de anemia, vacunación, obstetricia, prueba de VPH, ginecología, dermatología, oftalmología, odontología, ecografía, electrocardiograma, urología, gastroenterología, traumatología, psicología, inmunología, laboratorio clínico y terapias físicas.

La actividad se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. en la plaza Pedro Ruiz Gallo, ubicada en la cuadra 18 de la avenida Militar.

Asimismo, la comuna ofrecerá servicios de bienestar personal como corte de cabello, maquillaje, peinado, laceado y cosmiatría, además de actividades recreativas y juegos lúdicos orientados a niños y familias, promoviendo un enfoque preventivo y comunitario de la salud.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que estas iniciativas buscan acercar atención médica de calidad a las familias del distrito, especialmente a quienes más lo necesitan.

“Hemos realizado más de 60 campañas de salud y superado las 41 mil atenciones médicas durante nuestra gestión. Nuestro compromiso es seguir brindando servicios gratuitos, oportunos y de calidad para mejorar la salud y bienestar de nuestros vecinos”, señaló.