Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, se pronunció tras la clausura temporal del Estadio Nacional luego de las inspecciones realizadas durante los eventos, los días 27 y 28 de marzo, en el recinto deportivo ubicado en el Cercado de Lima.

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