El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, se pronunció tras la clausura temporal del Estadio Nacional luego de las inspecciones realizadas durante los eventos, los días 27 y 28 de marzo, en el recinto deportivo ubicado en el Cercado de Lima.

Reggiardo indicó que esta medida responde a la ordenanza N ° 2200-MML que es “todo lo que se requiere para diversos eventos culturales y musicales”, sin embargo, “la empresa administradora infringió una serie de procedimientos que se tienen que cumplir y se procedió al cierre, tanto que el IPD ha apoyado estas acciones de la Municipalidad de Lima”.

El burgomaestre precisó que la empresa Tropimusic Entertaiment S.A.C es la que tenía la administración del estadio para los días 27 y 28 de marzo.

“Lo que dice el IDP en su comunicado es que esta empresa habría incumplido todo lo que se había establecido en el contrato. Nosotros hemos actuado estrictamente en el marco legal”, puntualizó.

Multa por clausura

La autoridad de la MML agregó que hay una multa de 110 mil soles de acuerdo con el cuadro de sanciones e infracciones vigentes establecidos por la MML y un plazo de 48 horas para subsanar esta medida.

“La sanción es al IDP, pero ellos tienen una administración que es lo que nos han informado, y se lo trasladarán a esta empresa. Queremos que el Estadio Nacional esté abierto para las actividades deportiva, pero no podemos permitir que nadie ‘tenga corona’”, apuntó.

¿Por qué clausuraron el Estadio Nacional?

La MML expuso que durante el evento se sobrepasó el límite del sonido, aglomeración desmedida de personas y acumulación de residuos sólidos en los alrededores.

La Gerencia de Fiscalización sostuvo que estos factores contribuyeron a una alteración significativa del orden público en las inmediaciones del Estadio Nacional.