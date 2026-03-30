Por Redacción EC

El Estadio Nacional de Lima se ha convertido en uno de los recintos más importantes del país y no solamente porque se desarrollan partidos oficiales de la selección peruana o la liga nacional, sino también porque alberga grandes eventos musicales. De hecho, en los últimos meses ha acogido espectaculares conciertos como Shakira, Bad Bunny, Alejandro Sanz y recientemente Noche de Salsa 14, con la asistencia de miles de personas. De esta manera, al albergar eventos multitudinarios, impulsa la economía local y posiciona al país en la industria global del entretenimiento. Sin embargo, en las últimas horas, el coloso José Díaz se ha visto envuelto en una medida que ha sorprendido a más de uno. Y es que, la Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró de manera temporal el estadio luego de reiterados incumplimientos a la normativa el último fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.