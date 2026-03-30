El Estadio Nacional de Lima se ha convertido en uno de los recintos más importantes del país y no solamente porque se desarrollan partidos oficiales de la selección peruana o la liga nacional, sino también porque alberga grandes eventos musicales. De hecho, en los últimos meses ha acogido espectaculares conciertos como Shakira, Bad Bunny, Alejandro Sanz y recientemente Noche de Salsa 14, con la asistencia de miles de personas. De esta manera, al albergar eventos multitudinarios, impulsa la economía local y posiciona al país en la industria global del entretenimiento. Sin embargo, en las últimas horas, el coloso José Díaz se ha visto envuelto en una medida que ha sorprendido a más de uno. Y es que, la Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró de manera temporal el estadio luego de reiterados incumplimientos a la normativa el último fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ FUE CLAUSURADO EL ESTADIO NACIONAL DE LIMA?

El último viernes 27 y sábado 28 de marzo se llevó a cabo en el Estadio Nacional el evento ‘Noche de Salsa 14′, donde se presentaron reconocidas celebridades del género musical. Lejos de que sea considerado como uno de los conciertos más emblemáticos del año, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, ordenó la clausura temporal del estadio este domingo. De acuerdo con el municipio limeño, y conforme a lo establecido en la Ordenanza n.° 2200-MML, se dispuso esta medida luego de que trabajadores municipales constataran reiteradas infracciones a la normativa vigente durante el último evento de salsa.

A pesar de que, previo al espectáculo, la municipalidad advirtió a la administración del Estadio Nacional sobre las consecuencias de incumplir lo dispuesto, el personal municipal detectó ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y perturbación de la tranquilidad de los vecinos, lo que excedió los límites permitidos. De esta manera, con apoyo del serenazgo local, se realizó el cierre temporal del recinto deportivo con la colocación de carteles en todos los accesos. Además, se iniciaron procedimientos administrativos sancionadores; aunque, el campo administrado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) tendrá un plazo de 48 horas para realizar sus descargos a fin de revertir la situación.

¿CUÁNTO ES LA MULTA QUE DEBERÁ PAGAR EL ESTADIO NACIONAL TRAS SER CLAUSURADO TEMPORALMENTE?

A través de una nota de prensa, se dio a conocer el monto total de las multas que asciende a S/ 110 000, de acuerdo con el cuadro de infracciones y sanciones vigente. Estos son:

27 de marzo

Multa de S/ 11 000 por no respetar el horario declarado en la solicitud del evento.

28 de marzo

Multa de S/ 11 000 por no respetar el horario declarado.

Multa de S/ 22 000 por permitir la alteración del orden público y perturbar la tranquilidad de las personas.

Multa de S/ 22 000 por no efectuar la limpieza de los espacios públicos al término del evento.

29 de marzo