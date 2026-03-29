Resumen

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Ataque en cevichería deja un muerto y genera alarma por extorsión en Lima. (Foto: Captura/Instagram/@soynoticias12)
Ataque en cevichería deja un muerto y genera alarma por extorsión en Lima. (Foto: Captura/Instagram/@soynoticias12)
Por Redacción EC

Un hombre murió tras un ataque a balazos en una cevichería ubicada en la avenida Las Gaviotas, en el distrito de Chorrillos, en un hecho que la Policía Nacional del Perú vincula a un presunto caso de cobro de cupos.

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