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Un hombre murió tras un ataque a balazos en una cevichería ubicada en la avenida Las Gaviotas, en el distrito de Chorrillos, en un hecho que la Policía Nacional del Perú vincula a un presunto caso de cobro de cupos.
Un hombre murió tras un ataque a balazos en una cevichería ubicada en la avenida Las Gaviotas, en el distrito de Chorrillos, en un hecho que la Policía Nacional del Perú vincula a un presunto caso de cobro de cupos.
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La víctima fue identificada como Filomeno Montenegro Yalán, quien trabajaba como parqueador del establecimiento. Según las primeras informaciones, el hombre recibió un disparo en la cabeza y falleció en el lugar. Deja en la orfandad a dos hijos menores de cinco años.
De acuerdo con el testimonio de un vecino, dos sujetos vestidos de negro y encapuchados ingresaron al local portando armas de largo alcance y buscando a los propietarios del negocio.
“Entraron dos personas encapuchadas totalmente en negro con un subfusil. Ha sido una bala perdida que ha impactado con el parqueador, que le dio directamente en la cabeza (…) El señor quedó en su sitio mismo muerto y los raqueteros empezaron a buscar a la dueña”, relató a RPP.
Tras no ubicar a los dueños del establecimiento, los atacantes huyeron del lugar, generando pánico entre los presentes.
La Policía indicó que el atentado estaría relacionado con un presunto cobro de cupos, una modalidad de extorsión que afecta a diversos negocios en la capital.
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En tanto, los familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron a las autoridades esclarecer el caso y dar con los responsables de este crimen.
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