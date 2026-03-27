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Suben a nueve las muertes por leptospirosis en Perú
Suben a nueve las muertes por leptospirosis en Perú
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Por Agencia EFE

Al menos 9 personas han fallecido hasta el momento por leptospirosis en Perú, donde se reportan más de 1.200 casos de esta enfermedad de origen zoonótico (por transmisión animal), informaron este viernes fuentes oficiales.

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