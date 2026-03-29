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Costa peruana soportará calor moderado con máximas superiores a 35 °C. (Foto: Andina)
Costa peruana soportará calor moderado con máximas superiores a 35 °C. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que el incremento de la temperatura diurna continuará en la costa peruana este domingo 29 y lunes 30 de marzo, con valores que alcanzarán hasta los 37 °C, especialmente en el norte del país.

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