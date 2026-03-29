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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que el incremento de la temperatura diurna continuará en la costa peruana este domingo 29 y lunes 30 de marzo, con valores que alcanzarán hasta los 37 °C, especialmente en el norte del país.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que el incremento de la temperatura diurna continuará en la costa peruana este domingo 29 y lunes 30 de marzo, con valores que alcanzarán hasta los 37 °C, especialmente en el norte del país.
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Según el organismo, se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 30 °C y 32 °C en la costa centro y de 30 °C a 35 °C en la costa sur, lo que configura un escenario de calor de moderada intensidad.
Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), elevando el riesgo de exposición para la población durante las horas de mayor intensidad solar.
El Senamhi también alertó sobre la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde.
Las regiones en alerta comprenden Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, además de la provincia constitucional del Callao.
Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud. Entre ellas, aplicar bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, así como evitar la exposición directa al sol.
Asimismo, se aconseja ingerir abundante líquido, mantener ventilados los espacios cerrados y utilizar ropa de colores claros para reducir el impacto del calor.
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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, considerados los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.
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