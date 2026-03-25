Último temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se ubica en una zona de gran actividad sísmica, ya que se asienta en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Por esta razón, no es novedad que la región peruana sea propensa a sufrir sismos de magnitud variada en puntos estratégicos como Ica, Arequipa o Lima u otras regiones que se ven afectadas por su ubicación y el movimiento de las placas tectónicas. Cabe resaltar que no solo el Perú corre con este tipo de riesgos, sino también otros países vecinos, a lo largo de Sudamérica, los cuales presentan características similares a las tierras peruanas. Otro país que también es propenso a sismos de gran magnitud es la lejana región nipona, Japón.
En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Todo ello detallado desde los informes del IGP.
Último temblor en Perú vía IGP:
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 25, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0167
Fecha:24/03/2026 21:21:08
Mag:3.5
Prof:60km
Lat:-12.16
Long:-77.25
Int:II-III Callao
Ref:19 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/jnXQye0lUD
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 24, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0166
Fecha y Hora Local: 24/03/2026 11:16:26
Magnitud: 4.7
Profundidad: 36km
Latitud: -14.58
Longitud: -76.25
Intensidad: III Ica
Referencia: 80 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/XYJxCeXhFr
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 24, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0165
Fecha y Hora Local: 24/03/2026 10:36:44
Magnitud: 4.2
Profundidad: 103km
Latitud: -14.96
Longitud: -72.54
Referencia: 47 km al NE de Cotahuasi, La Unión - Arequipahttps://t.co/DISAKttKi0
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 24, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0164
Fecha:24/03/2026 06:39:23
Mag:4.7
Prof:39km
Lat:-7.62
Long:-80.30
Int:II-III San Pedro de Lloc
Ref:90 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertadhttps://t.co/LvNDtvQJ0E
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 23, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0163
Fecha y Hora Local: 23/03/2026 12:46:03
Magnitud: 4.3
Profundidad: 55km
Latitud: -3.17
Longitud: -80.15
Intensidad: III Zarumilla
Referencia: 39 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/4uSWtq1ShE
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 23, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0162
Fecha y Hora Local: 23/03/2026 02:33:25
Magnitud: 4.0
Profundidad: 115km
Latitud: -14.19
Longitud: -73.10
Intensidad: II Chalhuanca
Referencia: 19 km al NE de Chalhuanca, Aymaraes - Apurímachttps://t.co/m6k6ig05IE
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 23, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0161
Fecha:23/03/2026 02:18:43
Mag:4.8
Prof:88km
Lat:-3.90
Long:-80.83
Int:II-III Zorritos
Ref:32 km al SO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/04FdwuhYqD
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 22, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0160
Fecha y Hora Local: 22/03/2026 06:36:49
Magnitud: 3.5
Profundidad: 52km
Latitud: -13.62
Longitud: -76.29
Intensidad: II-III Pisco
Referencia: 13 km al NO de Pisco, Pisco - Icahttps://t.co/isKDvVzVCP
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 22, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0159
Fecha y Hora Local: 22/03/2026 06:03:20
Magnitud: 3.5
Profundidad: 43km
Latitud: -12.68
Longitud: -76.90
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 25 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/qSgihCWVna
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 22, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0158
Fecha y Hora Local: 22/03/2026 03:02:54
Magnitud: 4.4
Profundidad: 137km
Latitud: -17.86
Longitud: -69.69
Intensidad: III Calana
Referencia: 53 km al E de Calana, Tacna - Tacnahttps://t.co/1Li4an4FTk
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 21, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0157
Fecha y Hora Local: 20/03/2026 20:11:55
Magnitud: 3.5
Profundidad: 45km
Latitud: -12.59
Longitud: -76.75
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 8 km al S de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/CkjY7FdX1c
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0156
Fecha y Hora Local: 20/03/2026 18:04:12
Magnitud: 3.8
Profundidad: 23km
Latitud: -18.45
Longitud: -71.00
Intensidad: II Tacna
Referencia: 93 km al SO de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/vMv1hb6Ic4
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0155
Fecha y Hora Local: 20/03/2026 15:06:52
Magnitud: 4.8
Profundidad: 21km
Latitud: -19.92
Longitud: -71.02
Intensidad: III Tacna
Referencia: 227 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/9ppOYFC9eq
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0154
Fecha:20/03/2026 11:59:56
Mag:3.8
Prof:125km
Lat:-9.63
Long:-75.51
Int:II Codo del Pozuzo
Ref:8 km al NO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/0tq7TbDZx2
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0153
Fecha y Hora Local: 20/03/2026 00:30:08
Magnitud: 4.9
Profundidad: 27km
Latitud: -15.80
Longitud: -75.57
Intensidad: III Marcona
Referencia: 65 km al SO de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/nbCGAU6CXd
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0152
Fecha y Hora Local: 19/03/2026 23:00:37
Magnitud: 3.7
Profundidad: 84km
Latitud: -12.01
Longitud: -76.96
Intensidad: II-III Lima
Referencia: 9 km al NE de Lima, Lima - Limahttps://t.co/3PP0i8IqEQ
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0151
Fecha:19/03/2026 21:49:29
Mag:3.7
Prof:12km
Lat:-9.62
Long:-75.71
Int:II-III Codo del Pozuzo
Ref:29 km al O de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/v4e0Boo9ub
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 19, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0150
Fecha y Hora Local: 19/03/2026 03:27:47
Magnitud: 3.5
Profundidad: 46km
Latitud: -12.65
Longitud: -76.85
Intensidad: III Chilca
Referencia: 19 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/S81m3DcfH4
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0149
Fecha y Hora Local: 18/03/2026 13:04:38
Magnitud: 3.6
Profundidad: 46km
Latitud: -12.63
Longitud: -76.82
Intensidad: III Chilca
Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/9PeS2Thv9g
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0148
Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06
Magnitud: 3.7
Profundidad: 46km
Latitud: -12.63
Longitud: -76.82
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/UdjsPDjYo1
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0147
Fecha y Hora Local: 17/03/2026 19:21:33
Magnitud: 4.0
Profundidad: 59km
Latitud: -14.31
Longitud: -75.79
Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/ozOehf2QQl
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 17, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0146
Fecha y Hora Local: 17/03/2026 07:03:12
Magnitud: 3.7
Profundidad: 48km
Latitud: -12.65
Longitud: -76.83
Intensidad: III Chilca
Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/zCp65sZ0wD
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0144
Fecha y Hora Local: 16/03/2026 14:25:30
Magnitud: 4.0
Profundidad: 118km
Latitud: -4.35
Longitud: -76.99
Referencia: 56 km al NO de Pastaza, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/2XkdwfhTnP
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0143
Fecha y Hora Local: 16/03/2026 11:49:49
Magnitud: 3.8
Profundidad: 41km
Latitud: -8.57
Longitud: -74.75
Intensidad: III Pucallpa
Referencia: 32 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/TU0l4TBzxu
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0142
Fecha y Hora Local: 16/03/2026 06:36:26
Magnitud: 4.0
Profundidad: 78km
Latitud: -15.84
Longitud: -74.23
Referencia: 3 km al NE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/UWqObVFGPj
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0141
Fecha:16/03/2026 04:19:03
Mag:4.3
Prof:32km
Lat:-10.41
Long:-74.45
Int:III Puerto Bermúdez
Ref:55 km al E de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pascohttps://t.co/UiRTQYCONv
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 13, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0140
Fecha y Hora Local: 13/03/2026 09:22:30
Magnitud: 4.1
Profundidad: 120km
Latitud: -8.68
Longitud: -74.79
Referencia: 44 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/WRf6ZTAJbj
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 13, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0139
Fecha y Hora Local: 13/03/2026 06:12:42
Magnitud: 4.0
Profundidad: 137km
Latitud: -8.73
Longitud: -75.82
Referencia: 40 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/64G3Cab5G6
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 12, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0138
Fecha y Hora Local: 11/03/2026 23:41:05
Magnitud: 4.9
Profundidad: 166km
Latitud: -15.02
Longitud: -71.50
Intensidad: III-IV Coporaque
Referencia: 25 km al S de Coporaque, Espinar - Cuscohttps://t.co/4LUuqUW5K0
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 11, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0137
Fecha y Hora Local: 11/03/2026 17:00:29
Magnitud: 4.1
Profundidad: 55km
Latitud: -12.69
Longitud: -77.36
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 70 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/2DdjZv6Q5e
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 11, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0136
Fecha y Hora Local: 11/03/2026 11:12:10
Magnitud: 3.5
Profundidad: 39km
Latitud: -12.54
Longitud: -76.70
Intensidad: II Chilca
Referencia: 5 km al SE de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/5LUv8hEqv5
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 11, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0135
Fecha y Hora Local: 11/03/2026 05:27:28
Magnitud: 3.6
Profundidad: 28km
Latitud: -4.49
Longitud: -80.88
Intensidad: II-III Lancones
Referencia: 40 km al NO de Lancones, Sullana - Piurahttps://t.co/7mbSvAFFd6
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 11, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0134
Fecha y Hora Local: 10/03/2026 19:38:42
Magnitud: 4.3
Profundidad: 146km
Latitud: -7.75
Longitud: -74.80
Referencia: 50 km al SE de Contamana, Ucayali - Loretohttps://t.co/SNZxVBXIMr
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 10, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0133
Fecha y Hora Local: 10/03/2026 15:50:54
Magnitud: 3.5
Profundidad: 24km
Latitud: -5.53
Longitud: -78.91
Intensidad: II Jaén
Referencia: 23 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/eNkt70Gt9l
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0132
Fecha y Hora Local: 09/03/2026 10:41:39
Magnitud: 4.3
Profundidad: 120km
Latitud: -18.49
Longitud: -69.87
Intensidad: II Tacna
Referencia: 67 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/VdN07PkaOR
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0131
Fecha y Hora Local: 09/03/2026 06:11:22
Magnitud: 4.3
Profundidad: 30km
Latitud: -6.22
Longitud: -76.98
Intensidad: III Moyobamba
Referencia: 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/27clBInc78
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0130
Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:04:17
Magnitud: 4.0
Profundidad: 15km
Latitud: -6.24
Longitud: -77.02
Intensidad: III Moyobamba
Referencia: 24 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/kJCQwjQyAW
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0129
Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:02:15
Magnitud: 4.9
Profundidad: 18km
Latitud: -6.28
Longitud: -77.05
Intensidad: III-IV Rioja
Referencia: 27 km al SE de Rioja, Rioja - San Martínhttps://t.co/9ZBQrGQQZt
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0128
Fecha y Hora Local: 08/03/2026 14:11:41
Magnitud: 3.8
Profundidad: 32km
Latitud: -12.58
Longitud: -77.18
Intensidad: III Chilca
Referencia: 48 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/5H2UoRyIh6
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0127
Fecha y Hora Local: 08/03/2026 13:15:10
Magnitud: 3.5
Profundidad: 26km
Latitud: -13.51
Longitud: -74.38
Intensidad: II-III Chuschi
Referencia: 9 km al N de Chuschi, Cangallo - Ayacuchohttps://t.co/X6vOIB2dks
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0126
Fecha y Hora Local: 08/03/2026 06:55:11
Magnitud: 3.8
Profundidad: 29km
Latitud: -5.68
Longitud: -80.94
Intensidad: II Sechura
Referencia: 19 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/ogmMJBzzz1
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0125
Fecha y Hora Local: 07/03/2026 15:31:42
Magnitud: 4.1
Profundidad: 15km
Latitud: -5.56
Longitud: -78.91
Intensidad: III Jaén
Referencia: 20 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/r6DIpWXIUL
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0124
Fecha y Hora Local: 07/03/2026 13:15:33
Magnitud: 4.9
Profundidad: 29km
Latitud: -5.55
Longitud: -78.93
Intensidad: III-IV Jaén
Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/5XOJ2qLc3I
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0123
Fecha y Hora Local: 07/03/2026 11:36:07
Magnitud: 4.8
Profundidad: 27km
Latitud: -5.55
Longitud: -78.93
Intensidad: III-IV Jaén
Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/lrb2fWm0Dt
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0122
Fecha y Hora Local: 07/03/2026 10:05:17
Magnitud: 3.6
Profundidad: 18km
Latitud: -13.61
Longitud: -74.30
Intensidad: II-III Chuschi
Referencia: 6 km al SE de Chuschi, Cangallo - Ayacuchohttps://t.co/kdTJE8mfCv
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0121
Fecha y Hora Local: 06/03/2026 19:28:15
Magnitud: 4.0
Profundidad: 17km
Latitud: -15.99
Longitud: -75.21
Intensidad: II Lomas
Referencia: 61 km al SO de Lomas, Caravelí - Arequipahttps://t.co/ZcDVnUqiaA
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 6, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0120
Fecha y Hora Local: 06/03/2026 15:00:35
Magnitud: 3.9
Profundidad: 19km
Latitud: -15.81
Longitud: -75.13
Intensidad: II Lomas
Referencia: 40 km al SO de Lomas, Caravelí - Arequipahttps://t.co/12eOyeKo6v
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 6, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0119
Fecha y Hora Local: 05/03/2026 20:40:23
Magnitud: 4.8
Profundidad: 115km
Latitud: -4.56
Longitud: -76.99
Intensidad: III Pastaza
Referencia: 46 km al O de Pastaza, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/OMUVkTYPWk
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0118
Fecha y Hora Local: 05/03/2026 16:08:34
Magnitud: 3.7
Profundidad: 49km
Latitud: -7.73
Longitud: -75.74
Intensidad: II-III Pampa Hermosa
Referencia: 77 km al SO de Pampa Hermosa, Ucayali - Loretohttps://t.co/3yU1xn2BiA
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0117
Fecha y Hora Local: 05/03/2026 07:06:15
Magnitud: 3.4
Profundidad: 50km
Latitud: -12.70
Longitud: -76.84
Intensidad: II Chilca
Referencia: 23 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/r3bp6KxWMA
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0116
Fecha y Hora Local: 05/03/2026 03:53:45
Magnitud: 3.5
Profundidad: 19km
Latitud: -16.36
Longitud: -73.02
Intensidad: II Ocoña
Referencia: 12 km al NE de Ocoña, Camaná - Arequipahttps://t.co/EMjjSqBXKx
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0115
Fecha y Hora Local: 04/03/2026 17:45:09
Magnitud: 3.5
Profundidad: 11km
Latitud: -14.05
Longitud: -73.73
Intensidad: II Querobamba
Referencia: 12 km al E de Querobamba, Sucre - Ayacuchohttps://t.co/Bi2IkXN2Om
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0114
Fecha y Hora Local: 04/03/2026 00:46:28
Magnitud: 3.5
Profundidad: 54km
Latitud: -12.56
Longitud: -76.65
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 11 km al SE de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/cxaPA78bKP
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0113
Fecha y Hora Local: 03/03/2026 23:14:22
Magnitud: 4.5
Profundidad: 17km
Latitud: -4.12
Longitud: -80.87
Intensidad: III Máncora
Referencia: 20 km al E de Máncora, Talara - Piurahttps://t.co/aX2d7sqHdL
En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.
Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.
A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.
Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.
¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?
Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: