Con un enfoque técnico y preventivo, la Contraloría General continúa con su desplazamiento hacia las zonas más alejadas del país como el distrito de Mazán (Loreto) y así garantizar el correcto uso de los recursos y bienes del Estado que beneficien a los ciudadanos.

Hasta este lugar llegó el contralor César Aguilar para supervisar las acciones de más de 20 auditores, quienes arribaron desde la capital el último domingo para el desarrollo de un operativo multisectorial en esta región del oriente.

“ Estamos viniendo a los lugares donde usualmente no suelen llegar algunas autoridades para fiscalizar el correcto uso del recurso público, como en Mazán . Estamos con un equipo multidisciplinario para supervisar temas educativos, programas sociales, hospitales, seguridad ciudadana y otros”, sostuvo.

Indicó, además, que la labor de Contraloría es eminentemente técnica y se basa en una planificación. “No tenemos intereses políticos, ni avalamos intereses particulares, simplemente trabajamos a favor de los ciudadanos”, enfatizó el titular de la Contraloría.

También explicó que la presencia de la institución en Loreto y en otras regiones del país no solo es para fiscalizar las obras y servicios públicos, sino para acompañar al gestor público para el destrabe de importantes proyectos de inversión y ello repercuta de manera positiva en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que se conoce como rentabilidad social.

Anunció que los operativos de control continuarán en las próximas semanas para abarcar otras zonas alejadas “porque el control se hace visitando las regiones”. Asimismo, ratificó que, pese a que no cuentan con los recursos suficientes, reforzarán las supervisiones en el contexto de los procesos electorales de este año.

No reparten productos

El contralor constató que cerca de 2000 latas de leche evaporada y 600 kilos de mezcla de harinas precocidas de arroz, quinua, plátano y soya con hojuela de avena no han sido distribuidas desde diciembre pasado, a pesar de las necesidades de más de 600 niños y adultos mayores de pobreza y extrema pobreza de varias comunidades de Mazán.

Dichos beneficiarios del Programa de Vaso de Leche, a cargo del gobierno local, corresponden a 36 de 76 comités del distrito. La razón de esta demora es por una aparente falta de acceso al río, sin embargo, pudo ser previsto para no afectar a los más vulnerables. En esa línea, anunció acciones para determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, detectó que las condiciones de almacenamiento de los productos alimenticios no son las más adecuadas, por lo que podrían perderse por las altas temperaturas u otros factores.

Inspección a obras

Acompañado de especialistas, el titular de Contraloría visitó la obra de la institución educativa inicial N° 334 Arriba Perú, donde se evidenció algunas deficiencias. Por ejemplo, los pisos se encontraban en mal estado por la humedad, presencia de polillas en puertas y el mobiliario no es el adecuado para los más pequeños.

En esta obra, la municipalidad distrital ha destinado más de S/ 6 millones, por lo que se corre el riesgo de no brindar un buen servicio educativo a decenas de escolares a pocos meses del inicio de clases.

Asimismo, Aguilar se trasladó hasta la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle San Juan Bautista, cuya inversión asciende a más S/ 600 mil. Aquí se ha advertido que la obra no terminaría en el plazo previsto (120 días calendario), debido a adicionales y ampliaciones de plazo.

Al respecto, el contralor mencionó que uno de los problemas recurrentes de las obras es un deficiente expediente técnico. Para ello, señaló que la Contraloría se ha comprometido a seguir de cerca estas inversiones y, de ser el caso, reactivar las obras paralizadas mediante el control preventivo.

De manera simultánea, otras comisiones de la Contraloría han continuado inspeccionando obras y servicios públicos en la región.

