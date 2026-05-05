Resumen

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INEI monitoreará indicadores de salud, educación y condiciones de vida de la niñez y adolescencia con nueva plataforma digital.
INEI monitoreará indicadores de salud, educación y condiciones de vida de la niñez y adolescencia con nueva plataforma digital.
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Con el objetivo de facilitar el monitoreo de los indicadores de salud, educación, nutrición, acceso a servicios básicos y condiciones de vida de la población menor de 18 años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó en la ciudad de Iquitos, región Loreto, la Plataforma de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Niñez y Adolescencia, una herramienta digital que permitirá dar seguimiento integral a la situación de la niñez y adolescencia en el país.