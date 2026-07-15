Durante el mes de análisis, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó 2,60%, respecto a mayo de 2025. (Foto: Difusión)
Durante el mes de análisis, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó 2,60%, respecto a mayo de 2025. (Foto: Difusión)
/ GESTION
Por Redacción EC

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo de 2026, la producción nacional creció 1,80%, respecto a similar mes de 2025, por el desenvolvimiento favorable de los sectores económicos Comercio; Otros Servicios y Minería e Hidrocarburos, que en conjunto explicaron el 95% del resultado global; seguido por Construcción; Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Financieros; Electricidad, Gas y Agua; Telecomunicaciones y Agropecuario.

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