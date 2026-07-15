De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en mayo de 2026, la producción nacional creció 1,80%, respecto a similar mes de 2025, por el desenvolvimiento favorable de los sectores económicos Comercio; Otros Servicios y Minería e Hidrocarburos, que en conjunto explicaron el 95% del resultado global; seguido por Construcción; Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Financieros; Electricidad, Gas y Agua; Telecomunicaciones y Agropecuario.

Por el contrario, mostraron un comportamiento contractivo los sectores Manufactura y Pesca, explicado por cambios climatológicos que afectaron la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de la industria textil, principalmente. Durante enero-mayo de 2026, la actividad productiva del país creció 3,20% y en el periodo anualizado junio 2025-mayo 2026 subió 3,54%, así lo informó el Jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán.

Sector Agropecuario aumentó 0,10%

En el quinto mes de 2026, el sector Agropecuario aumentó en 0,10%, respecto al mes de mayo de 2025, por el incremento del subsector pecuario en 1,99%, que presentó mayores volúmenes de porcino (3,9%), leche fresca (2,5%), ave (2,2%) y vacuno (1,2%).

Sector Pesca disminuyó 73,10%

Durante mayo 2026, el sector Pesca disminuyó 73,10%, en comparación con similar mes del año 2025, ante la menor extracción de especies de origen marítimo (-75,61%), destinado al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) del recurso anchoveta que en mayo 2026 alcanzó 31 771 toneladas y que frente a 1 327 933 toneladas de mayo 2025 evidencian una disminución de 97,6%. En tanto, la pesca para consumo humano directo creció en 4,50%, observándose mayor captura de especies para consumo en estado fresco (18,0%) y para elaboración de enlatado (8,6%).

Sector Minería e Hidrocarburos incrementó 2,60%

Durante el mes de análisis, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó 2,60%, respecto a mayo de 2025, explicado por el incremento del subsector minería metálica (2,50%) y del subsector hidrocarburos (3,24%).

Sector Manufactura disminuyó en 10,67%

En mayo 2026, el sector Manufactura se redujo 10,67%, en comparación con similar mes del año anterior, según cifras del Ministerio de la Producción. Este resultado fue explicado principalmente por la contracción del subsector fabril primario (-41,70%) y contrarrestado parcialmente por el crecimiento del subsector fabril no primario (5,44%).

Sector Electricidad, Gas y Agua se expandió en 5,21%

En mayo de 2026, el sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 5,21%, con relación a igual mes de 2025, explicado por el desenvolvimiento positivo del subsector electricidad (5,84%) y subsector agua (1,75%); sin embargo, disminuyó el subsector gas (-2,39%).

Sector Construcción incrementó en 4,66%

Durante mayo 2026, el sector Construcción aumentó en 4,66%, en comparación con similar mes del año anterior, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (7,97%); sin embargo, disminuyó el avance físico de obras públicas (-4,74%). El crecimiento del consumo interno de cemento estuvo asociado al avance de obras privadas como proyectos de infraestructura para la industria manufacturera, actividades mineras, telecomunicaciones, edificación de residencias multifamiliares, clínicas y plantas industriales, entre otros.

Sector Comercio aumentó en 6,91%

En mayo de 2026, el sector Comercio se incrementó en 6,91%, respecto a similar mes del año 2025, sustentado por la venta al por mayor (4,65%), reflejado en la comercialización de metales y minerales metalíferos (cobre y plata); materiales de construcción; enseres domésticos (línea marrón, línea blanca, productos farmacéuticos, cosméticos, perfumería y artículos de oficina); y combustibles líquidos, gaseosos y lubricantes.

Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería incrementó en 2,42%

Durante el mes analizado, el sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó en 2,42% por el dinamismo registrado en los subsectores transporte (2,60%) y almacenamiento y mensajería (1,86%). En el subsector transporte aportó la actividad de transporte por vía terrestre y tuberías (3,03%), que mostró incremento en el transporte por carretera (2,95%), tanto de pasajeros (4,3%), como carga (1,4%); asimismo, el transporte por tubería creció 8,18%, ante mayor producción de gas y líquidos de gas natural; en cambio, el transporte por ferrocarril disminuyó 3,91%, por menor movimiento de pasajeros y carga.

Sector Alojamiento y Restaurantes presentó una variación positiva de 5,05%

En el mes de análisis, el sector Alojamiento y Restaurantes creció 5,05%, con relación a igual mes del año anterior, por el resultado positivo de los subsectores restaurantes (5,05%) y alojamiento (4,75%). El comportamiento del subsector restaurantes fue determinado por la evolución del servicio de restaurantes (5,32%), servicio de bebidas (11,31%), servicio de suministro de comidas por encargo (18,48%) y los servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (0,21%).

Sector Financiero y Seguros creció 1,79%

Durante mayo de 2026, el sector Financiero y Seguros registró un incremento de 1,79%, respecto a similar mes del año 2025. Este desempeño respondió al aumento de los créditos (2,73%) y depósitos (6,53%) del sistema financiero. El crecimiento de los créditos fue explicado principalmente por las mayores colocaciones de las Cajas Municipales (5,9%), las Empresas de Créditos-Edpymes (4,8%) y la Banca Múltiple (3,5%); mientras que las Empresas Financieras (-18,3%), las Cajas Rurales (-6,8%) y el Sector Público (-5,7%) mostraron resultados contractivos.

Sector Telecomunicaciones y Otros servicios de información aumentó en 0,65%

En el quinto mes de 2026, el sector Telecomunicaciones y Otros servicios de información mostró un comportamiento positivo de 0,65%, impulsado por el desempeño del subsector telecomunicaciones (0,71%); sin embargo, disminuyó el subsector otros servicios de información (-0,03%).

Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3,52%

En mayo de 2026 los Servicios Prestados a Empresas aumentaron en 3,52%, en comparación con igual mes de 2025, impulsado por servicios de publicidad e investigación de mercados (5,78%) por campaña electoral; agencias de viajes y operadores turísticos (5,01%); actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,25%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (3,17%).

Servicios de Gobierno se incrementaron en 3,69%

Durante el mes de análisis, los Servicios de Gobierno crecieron 3,69%, respecto a mayo del año 2025, por mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (3,7%), Defensa (3,5%) y Otros Servicios (0,6%).