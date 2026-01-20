Lima Metropolitana y toda la costa peruana vienen registrando un marcado incremento de temperaturas, con valores que superan los 30 grados centígrados, situación que se prolongará por varios días más. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advirtió que estas condiciones no solo se presentan durante el día, sino también en horas de la noche y la madrugada.

A través de un comunicado, el organismo precisó que se prevé la presencia de cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, lo que favorecerá el incremento de las temperaturas diurnas tanto en Lima Metropolitana como en diversas ciudades de la franja costera del país. De acuerdo con los pronósticos, este escenario se mantendrá hasta el próximo domingo 25 de enero.

Altas temperaturas persistirán en Lima y la costa durante varios días. (Foto: Andina)

El Senamhi explicó que, si bien el aumento de temperaturas es característico de la temporada de verano, las condiciones actuales están asociadas a factores específicos, como la disminución de la intensidad de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte. Esta combinación permitirá una mayor disipación de la cobertura nubosa y la generación de un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral.

No obstante, el ente estatal indicó que hacia las horas de la tarde y la noche se espera un incremento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas e intermitentes, principalmente en distritos alejados de la franja costera, durante la noche y la madrugada. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de ráfagas de viento hacia el atardecer.

Calor supera los 30 °C en Lima y regiones costeras, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

En cuanto a los valores térmicos, el Senamhi detalló que Lima Metropolitana registrará temperaturas máximas entre los 27 °C y 30 °C en los distritos de Lima Oeste y Lima Centro, mientras que en Lima Este y Lima Norte se prevén temperaturas alrededor de los 32 °C.

En otras regiones del país, se esperan valores entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes; entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica; entre 28 °C y 31 °C en La Libertad; entre 28 °C y 32 °C en la región Lima y Áncash; y entre 25 °C y 30 °C en la costa sur.

