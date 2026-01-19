El fin de semana pasado, videos de usuarios en redes sociales captaron cuando un grupo de pescadores en Chorrillos realizaban la pesca en la modalidad de traqueo, actividad ilegal desde 2012 mediante la Resolución 303-2012-PRODUCE, que prohíbe el uso de la “red de encierre activada por buzos” en todo el litoral peruano.

Los también llamados ‘hombres de mar’ indicaron a RPP que se ven obligados a pescar de esta forma ante la presencia de lobos marinos y la contaminación del mar. En ese sentido, buscan entablar un diálogo con autoridades para hallar soluciones a esta problemática.

“La razón por la que nosotros, los pescadores y todos mis compañeros, hacen esta actividad, lo hacen de vez en cuando nomás, es por la necesidad de llevar el pan a nuestros hijos; si no, ¿qué comerían? Nosotros estamos desamparados verdaderamente por el Gobierno”, manifestó José, un pescador de la zona.

Según denuncias de otros pescadores locales, el traqueo depreda especies como la chita y la corvina, agotando los recursos naturales del mar.

“¿Qué pasa con esto? Que si hay cinco toneladas de chita, corvina o todas las especies que hay en ese lugar, con la red van a sacar todo. No va a quedar un solo pescado, ni siquiera los más chicos, porque no dejan ni siquiera los que están por debajo de la talla mínima”, sentenció el hombre.

Los pescadores afirmaron que su intención no es afectar a la ciudadanía y que cumplen con las vedas vigentes. En ese sentido, expresaron su disposición a dialogar con las autoridades correspondientes para hallar alternativas frente a esta situación.

¿Cómo es la pesca traqueo?

El ‘traqueo’ es aprovechar la marea baja para desplegar redes de gran alcance a lo largo de la rompiente, a fin de encerrar por completo a los cardúmenes de distintas especies.