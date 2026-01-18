La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) rechazó las versiones que la vinculan con presuntas irregularidades en el proceso de compra de cámaras de videovigilancia para buses del transporte público.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la información difundida en un medio de comunicación no se ajusta a la realidad del procedimiento que aún se encuentra en evaluación.

“La ATU rechaza tajantemente las afirmaciones que pretenden vincular a esta entidad, de carácter técnico, con supuestos favorecimientos en el proceso de contratación”, indicó el organismo.

Precisó que se trata de un proceso en curso para la implementación de un sistema de videovigilancia que será instalado en 8.000 buses del servicio de transporte regular en Lima y Callao.

Según la entidad, la adquisición de este sistema responde a una necesidad frente al incremento de la inseguridad que afecta tanto a conductores como a usuarios. En ese sentido, remarcó que el procedimiento “responde exclusivamente a criterios técnicos y se desarrolla de manera pública y transparente, conforme a los mecanismos establecidos en la normativa”.

La ATU también aclaró que, hasta la fecha, no se ha otorgado la Buena Pro ni se ha adjudicado el proceso a ningún postor. Asimismo, señaló que “no se ha recibido consultas u observaciones de alguna empresa” respecto a esta contratación, tras las verificaciones realizadas con sus áreas técnicas.

Finalmente, la entidad reafirmó que, como organismo técnico, mantiene un compromiso permanente con la integridad y la transparencia.

Presidente de la ATU se pronuncia

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, rechazó las versiones sobre presuntos favorecimientos a una empresa y recalcó que el proceso de compra de cámaras de videovigilancia aún no ha sido adjudicado. “En este momento ni siquiera hay contrato, ni postulantes cerrados”, afirmó.

Asimismo, señaló que la adquisición se desarrolla de manera pública y conforme a la normativa vigente. “Nosotros tenemos los procesos institucionales debidamente transparentados. Incluso las visitas institucionales se registran”, indicó, al reiterar que la entidad busca deslindar “tajantemente con estas especulaciones”.