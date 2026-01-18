Este domingo 18 de enero, cientos de personas llegaron a la playa Agua Dulce para disfrutar de una jornada de verano en Chorrillos. Desde tempranas horas, familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades se congregaron en la arena y el mar para descansar, bañarse y aprovechar el sol.

Asimismo, se observó la presencia de niños, adultos mayores y personas que llegaron acompañadas de sus mascotas. Mientras algunos ingresaban al agua, otros optaron por permanecer en la orilla bajo sombrillas, compartir alimentos o simplemente conversar con amigos.

La actividad comercial también estuvo presente. Algunos veraneantes compraban refrescos, snacks y productos playeros, incluso con vendedores que ofrecían helados desde el mar. En paralelo, el equipo de salvavidas se mantuvo atento ante la alta afluencia de público, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

De esta manera, la playa se convirtió en un punto de encuentro para el esparcimiento y la recreación durante esta jornada veraniega en la capital.

Radiación UV alcanza niveles extremos en Lima

Cabe recordar que Lima registró niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos el viernes 16 de enero, incluso en distritos donde se presentó nubosidad, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Entre el mediodía y las 2:00 p.m., zonas del norte y sur de la capital alcanzaron un índice UV de nivel 11, considerado de riesgo extremo.

Ante este escenario, especialistas del Senamhi recomendaron a la población adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Entre las principales sugerencias figuran el uso de gorros o sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol con filtro UV y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.