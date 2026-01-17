El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó el fallecimiento del interno Keiber José Aguiño Aguilar (24), de nacionalidad venezolana, quien murió tras resultar gravemente herido durante un incidente registrado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, en la región Lambayeque.
De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió el viernes 16 de enero a las 12:20 horas en el pabellón 6 del Régimen Cerrado Especial, donde el recluso, quien cumplía condena por el delito de extorsión y se encontraba recluido en la celda 6, alero D, sufrió heridas de consideración durante una riña.
Ante la gravedad de su estado, Aguiño Aguilar fue evacuado de emergencia a las 12:38 horas al Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Sin embargo, personal penitenciario encargado de su custodia confirmó posteriormente su fallecimiento, disponiéndose el traslado del cuerpo a la morgue para las diligencias correspondientes.
El INPE indicó que las autoridades del penal activaron de inmediato los protocolos internos de investigación con el objetivo de identificar a los responsables directos del ataque y esclarecer las circunstancias que originaron el violento enfrentamiento en el pabellón. Por el momento, se mantienen en reserva los detalles sobre otros posibles internos involucrados.
Finalmente, la institución señaló que redoblará los esfuerzos para fortalecer el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país. Este hecho se suma a la preocupante escalada de violencia en los penales peruanos, especialmente en aquellos que albergan internos condenados por delitos graves como extorsión, cobro de cupos y crimen organizado.
