En la zona Los Chorros de Azungue, en la ciudad de Moyobamba, región San Martín, las fuertes lluvias por más de 12 horas han causado destrozo en las plantaciones y dejado sin servicio básicos de luz, agua y desagüe a los pobladores locales.

América Noticias informó que los damnificados (alrededor de 30 familias) exigen a las autoridades se construya una defensa ribereña y también un puente sobre un alcantarillado que se acumula debido a las precipitaciones.

“Necesitamos agua, que venga Defensa Civil para ayudar a las personas que sufrimos esto todos los años. No ha venido nadie hasta el momento”, dijo una vecina.

Para acceder a este lugar, desde la ciudad de Tarapoto son alrededor de 2 horas, y luego desde el centro de Moyobamba son 20 minutos más. Debido al desborde de la quebrada se dificulta el pase vehicular.

Carretera Fernando Belaúnde Terry afectada

Ayer, miércoles 15, las intensas lluvias en horas de la noche aumentaron el caudal del río Utcubamba, lo que ocasionó que destruyera parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry, km 286, en la región Amazonas.

Debido al colapso de la infraestructura vial, no hay pase en gran parte de la selva peruana. Entre las localidades afectadas se encuentran: Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Chachapoyas y Pedro Ruiz.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) se pronunció sobre la emergencia vial sobre el cierre temporal de la carretera en el kilómetro 286.

La institución realizará trabajos de rehabilitación de la vía; para ello, se colocarán tranqueras que cerrarán el pase en el Km 248, Puerto Naranjitos, y el Km 292, Peaje Pedro Ruiz.

Asimismo, el MTC exhorta a los conductores y pasajeros a: