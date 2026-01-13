El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó PANDORA, una herramienta digital diseñada para anticipar y evaluar los posibles impactos de las crecidas del río Huallaga.

Según la entidad, el sistema busca brindar información clave a autoridades y ciudadanía frente a escenarios de riesgo por inundaciones.

De acuerdo con el Senamhi, la plataforma permite no solo conocer el comportamiento previsto del caudal del río, sino también estimar las consecuencias que podrían generarse en zonas vulnerables.

Para ello, identifica elementos expuestos como población, centros educativos y de salud, vías de comunicación y áreas agrícolas, clasificados en niveles de afectación moderada, fuerte y extrema.

PANDORA funciona como un portal web que utiliza un sistema de colores para facilitar la comprensión de la información. El nivel amarillo advierte un posible incremento moderado del caudal; el naranja, una crecida significativa; y el rojo, un aumento extremo, todos asociados a escenarios de desborde en la cuenca del Huallaga, precisó el organismo.

Para la elaboración de los pronósticos, el Senamhi explicó que la herramienta emplea el Modelo de Grandes Cuencas, además de bases de datos hidrometeorológicas y registros de sus estaciones de monitoreo. El desarrollo del sistema cuenta con el respaldo de iniciativas internacionales orientadas a fortalecer la gestión del riesgo de desastres.

Finalmente, el Senamhi señaló que PANDORA forma parte de su estrategia para ofrecer información oportuna y accesible, y adelantó que este año se prevé ampliar la herramienta a otras cuencas del país, como el Marañón y Madre de Dios, a fin de reforzar las acciones de prevención frente a eventos hidrometeorológicos extremos.