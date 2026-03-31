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El derrame se registró este 30 de marzo y habría sido ocasionado por terceros desconocidos en Nieva, Amazonas. (Foto: COEN)
El derrame se registró este 30 de marzo y habría sido ocasionado por terceros desconocidos en Nieva, Amazonas. (Foto: COEN)
Por Redacción EC

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmaron un nuevo derrame de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano.

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