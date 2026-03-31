El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmaron un nuevo derrame de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano.

El incidente se localiza a la altura del kilómetro 393+674 del Tramo II, en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

La emergencia ambiental se originó el lunes 30 de marzo en el sector “Pantaam”, cerca del caserío Alan García Pérez. Según Petroperú, la fuga fue provocada por una perforación en la tubería realizada por terceros con una herramienta mecánica.

📢 Amazonas: el 30/3 se registró el #Derrame de hidrocarburos en el cruce aéreo del Oleoducto NorPeruano (km 393+674), en el distrito de #Nieva, provincia Condorcanqui. @petroperu_sa activó su Plan de Respuesta a Emergencias y gestiona las acciones de contención y limpieza en… pic.twitter.com/JK49hy7Rkk — COEN - INDECI (@COENPeru) March 31, 2026

La empresa informó que la salida de crudo fue controlada tras obturar la tubería afectada aproximadamente a las 07:40 horas.

Petroperú activó su Plan de Respuesta a Emergencias y movilizó equipos especializados para las acciones de contención y limpieza en la zona. Estas labores buscan mitigar el avance del hidrocarburo mientras se ejecutan los trabajos técnicos en el área comprometida.

La empresa estatal notificó el hecho a Osinergmin e inició acciones legales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Ante el derrame de hidrocarburos ocurrido a la altura del km 393+674 del Tramo II del Oleoducto Norperuano, distrito de Nieva, Amazonas, el equipo técnico del OEFA ya se encuentra en la zona para ejecutar acciones de supervisión y recorrido, a fin de determinar la afectación. pic.twitter.com/djhxbZI8Gc — oefaperu (@OEFAperu) March 31, 2026

El OEFA dispuso el envío de un equipo técnico al lugar del siniestro para realizar la supervisión y determinar el impacto ambiental. En paralelo, los informes preliminares de medios locales señalan que el derrame habría alcanzado una pequeña quebrada situada en las proximidades del punto de la fuga.

Las autoridades competentes mantienen las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Mientras tanto, el personal técnico permanece en el distrito de Nieva para asegurar la integridad de la infraestructura y el entorno.