Desde el distrito de Lurigancho-Chosica, alcaldes de varios distritos de Lima Este solicitaron al Gobierno central declarar en emergencia sus jurisdicciones ante el incremento de lluvias y la activación de quebradas, situación que ya viene generando huaicos, deslizamientos y el aumento del caudal del río Rímac.

Las autoridades ediles de Chosica, Santa Eulalia y Huachupampa advirtieron que las precipitaciones en las zonas altas de Huarochirí han alcanzado nivel 3, lo que activa automáticamente las quebradas en toda la región. Recordaron que, durante el fenómeno Yaku en 2023, se activaron al menos 21 quebradas, causando severos daños en Lima Este.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, cuestionó que Lima Metropolitana no haya sido incluida en la declaratoria de emergencia, pese a los antecedentes y a la información técnica disponible.

“Chosica y Chaclacayo siempre son golpeados. Ya empezaron las lluvias de manera permanente y eso va a significar que en febrero se activen las quebradas” , advirtió en declaraciones a América Noticias. Asimismo, señaló que cuatro horas de lluvia intensa son suficientes para generar desbordes y colapsos en el distrito.

Lluvias en Huarochirí alcanzan nivel crítico y ponen en alerta a distritos de Lima Este. (Foto: Captura/América Noticias)

Vargas sostuvo que el cambio climático ha incrementado el nivel de riesgo en Lima Este y remarcó la necesidad de una intervención multisectorial, que incluya al Ejército y al Ministerio de Vivienda, para el despliegue de maquinaria pesada y personal técnico especializado.

Desde Huachupampa, la alcaldesa Honoria Huamán informó que su distrito, ubicado a más de tres horas de Chosica, ya registra huaicos y deslizamientos que amenazan con dejar aisladas a varias comunidades rurales. Indicó que las precipitaciones son constantes en la zona norte, centro y sur de Huarochirí, por lo que urge la intervención del Ejecutivo y del gobierno regional.

“Tenemos la preocupación de que hasta el día de hoy no se declare en emergencia y puede suceder cualquier tipo de emergencia. Ya nos hemos quedado aislados bastante tiempo y ahora nuevamente podríamos vernos afectados ”, recalcó Huamán.

Autoridades de Chosica y Huarochirí alertan activación de quebradas por intensas lluvias. (Foto: Captura/América Noticias)

En tanto, el alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis, denunció que, pese a los pedidos formales enviados desde octubre para ejecutar obras de prevención, no han recibido respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros ni del Gobierno Regional de Lima. Alertó que varias carreteras ya se están viendo afectadas por deslizamientos y pidió que la declaratoria de emergencia sea extensiva a Lima Provincias, donde también se registran impactos severos por las lluvias.

