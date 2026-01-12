Las recientes lluvias y la demora en los trabajos de prevención han incrementado la preocupación de los vecinos de Punta Hermosa ante la posible activación de quebradas y el riesgo de que se produzcan desbordes que afecten viviendas ubicadas en zonas aledañas.

Según los residentes, desde diciembre se ejecutan labores para la construcción del puente Central, también conocido como “Confraternidad”. No obstante, las obras se desarrollan directamente en el cauce de la quebrada, lo que dificultaría su continuidad en caso de que se registre un huaico producto de las precipitaciones.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En la zona se ha avanzado con el encofrado del cauce y la colocación de bloques de concreto como medida de contención; sin embargo, permanece un gran montículo de tierra junto con maquinaria pesada que podría alterar el recorrido natural de un eventual huaico.

Persisten riesgos por activación de quebradas en Punta Hermosa debido a lluvias. (Foto: Captura de YT/ BDP)

Los vecinos advierten que este obstáculo representa un alto riesgo, ya que el flujo de lodo y piedras podría desviarse hacia las viviendas cercanas, repitiendo una situación similar a la ocurrida hace tres años, cuando un desborde afectó a varias familias del distrito.

Ante este escenario, los residentes han solicitado que se agilicen los trabajos y se retire el material acumulado, ya que la activación de las quebradas, sumada a la falta de medidas preventivas oportunas, podría generar una emergencia en la zona.

Estado de emergencia por lluvias en el país

Esta preocupación se produce en un contexto en el que el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 382 distritos de 20 departamentos del país, debido al riesgo que representan las lluvias intensas. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo 003-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendario.

El decreto dispone la ejecución de acciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la participación de diversos sectores del Ejecutivo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.