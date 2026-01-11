Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
La última casa en pie del malecón de Miraflores: inmueble histórico se resiste a caer en medio de edificios
Resumen de la noticia por IA
La última casa en pie del malecón de Miraflores: inmueble histórico se resiste a caer en medio de edificios

La última casa en pie del malecón de Miraflores: inmueble histórico se resiste a caer en medio de edificios

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

De pie, erguida entre imponentes edificios y un comercio incesante, la famosa casa Rottman parece observar con nostalgia los alrededores que por décadas la han acompañado. Durante estos años, su ubicación privilegiada la convirtió en objeto de deseo para más de una empresa inmobiliaria. Aquella esquina de Larco con el Malecón de la Reserva en Miraflores, frente al Centro Comercial Larcomar, ha sido su trinchera. Y seguirá siéndolo, al menos un tiempo más. El codiciado inmueble se mantendrá como una pieza extraña en medio de enormes edificaciones, como símbolo de resistencia.

TAGS