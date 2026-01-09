Elecciones2026: Candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga en manos del JNE

El futuro de las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) quedó en manos del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El máximo tribunal electoral deberá decidir en los próximos días si declara fundadas o si rechaza las tachas presentadas por ciudadanos con el objetivo de sacarlos de la carrera electoral.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, encargado de tramitar las fórmulas presidenciales para las elecciones generales, concedió este viernes la apelación presentada por Perú Primero contra la resolución de primera instancia que acogió las tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Vizcarra.

El último lunes, en primera instancia, el JEE acogió las tachas presentadas contra Vizcarra y declaró improcedente la fórmula presidencial que lidera.

Esto a partir de su sentencia por peculado del 2005 y en aplicación de la Ley 30717, que establece que los condenados por ese delito no pueden ser candidatos, incluso si están rehabilitados, como es su caso.Vizcarra presentó su apelación el jueves con el objetivo de que el JNE inaplique esa ley y dé luz verde a su candidatura.

El JEE declaró inadmisible el recurso por un error en el pago, pero el partido presentó la corrección ese mismo día.

En tanto, el JEE Lima Centro 2 aún no decide si admite a trámite la candidatura al Senado de Mario Vizcarra. Este tribunal podría adoptar un criterio similar al del JEE Lima Centro 1 en relación con su condena.

¿Cuál es la situación de López Aliaga?

En el caso de López Aliaga, la tacha fue rechazada en primera instancia por el mismo JEE, pero su autor, el ciudadano Adriano Sánchez Puertas, apeló.

El tribunal de primera instancia admitió el recurso el jueves y también lo elevó al JNE.

La tacha contra Renovación Popular (RP) se basa en una supuesta irregularidad en sus elecciones internas: se alega que su estatuto establecía que estas debían ser abiertas, pero se hicieron solo con militantes de la agrupación.

Hasta el cierre de esta nota, el mismo JEE aún tenía pendiente la resolución de una tacha presentada contra la candidatura presidencial del congresista José Williams (Avanza País).

El recurso, firmado por Carlos Javier Guevara, alega que Williams no consignó en su hoja de vida todos sus ingresos provenientes del sector público.

El partido remitió sus descargos ese mismo día. Desde entonces, se espera una decisión del JEE Lima Centro 1.

—Posturas—

Silvia Guevara y Julio Silva, abogados especialistas en Derecho Electoral, indicaron a El Comercio que el JNE convocará a audiencias para evaluar las apelaciones, en las que podrán participar las defensa de los partidos y los autores de las tachas.

Si bien no hay plazos mínimos, estimaron que se podrían realizar dentro de una y dos semanas.

“En el caso de RP, se cuestiona la modalidad de las internas, pero ya hubo una convalidación de hechos, ya que la ONPE instruyó esa modalidad y el jurado terminó proclamando los resultados”, opinó Guevara.

“El de Vizcarra es más complejo porque el supuesto existe y la norma está vigente. El JNE tiene que ver si aplica la ley, como la venía aplicado, o si no lo hace, en razón de sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional”, añadió.

Silva estimó en que el caso de RP, el JNE confirmará el rechazo a la tacha, mientras que respecto a Vizcarra, “si nos ceñimos a sus criterios de 2018 a 2022, todo apunta a que el jurado confirme la exclusión”.

El abogado añadió que dos de los cinco miembros del JNE ya firmaron pronunciamientos a favor de aplicar la Ley 30717, por lo que “habría que ver el criterio” de los otros tres, entre ellos el de su presidente, el juez Roberto Burneo.